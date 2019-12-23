المقاولون العرب يهزم الإسماعيلي ويتصدر جدول ترتيب الدوري المصري

حقق المقاولون العرب انتصاره السابع في عشر مباريات بفوزه 2/0 على ضيفه الإسماعيلي، ليتصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مؤقتا قبل لقاء الأهلي والاتحاد السكندري في وقت لاحق اليوم.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 22 نقطة في الصدارة متقدما بفارق نقطة واحدة عن الأهلي الذي خاض 7 مباريات، بينما تلقى الإسماعيلي الخسارة الثانية على التوالي ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز التاسع.

ويملك الاتحاد 20 نقطة من 9 مباريات في المركز الثالث وفي حال فوزه على الأهلي سيتصدر المسابقة.

ووضع سيف الدين الجزيري أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة 38، عندما انطلق أمير عابد وأرسل تمريرة عرضية رائعة استقبلها المهاجم التونسي بضربة رأس سكنت شباك محمد مجدي حارس الإسماعيلي.

وضاعف محمد سمير النتيجة في الدقيقة 74 من ركلة حرة خدعت مجدي حارس الإسماعيلي واستقرت في الشباك.

وأكمل المقاولون المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد لاعب الوسط معروف يوسف للحصول على الإنذار الثاني قبل النهاية بـ3 دقائق.