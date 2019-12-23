مرتضى منصور يكشف حقيقة خلافات محمد عواد وأبوجبل.. ويتهم سيد عبدالحفيظ بـ“السحر“

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، موقفه من النتائج السلبية التي يحقهها الفريق الأول لكرة القدم في النادي في بطولة الدوري العام في الفترة الأخيرة، وكذلك موقف النادي من المشاركة في لقاء السوبر الأفريقي أمام الترجي الرياضي التونسي، بطل دوري أبطال أفريقيا، خاصة بعد أن وقع الكاف بشكل رسمي عقود إقامة اللقاء في قطر، وكذلك موقف النادي من الأنباء التي ترددت عن رغبة فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق ومنتخب تونس، بالرحيل في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وعدم حضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لعزاء شقيقته.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية ”النتائج السلبية التي يحققها الزمالك في بطولة الدوري حاليا سببها السحر الأسود، ويقف وراء هذا السحر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي وهاني العتال نائب رئيس الزمالك السابق وممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، كل يوم نجد أشياء غريبة في الملعب، فرج عامر رئيس سموحة قال لي السحر في المباريات المحلية بـ 5 آلاف جنيه والمباريات الأفريقية بـ 5 آلاف دولار، هذا كان في حضور إسماعيل يوسف وهاني زادة وأيمن حافظ، ومما يؤكد أنه هناك سحر في الدوري، الأهلي في 7 مباريات لم يدخل مرماه سوى هدف واحد بسبب السحر، وفايلر خسر 18 مباراة قبل تدريب الأهلي، الراجل نفسه مذهول مما يحدث له مع الأهلي، في لقاء الزمالك وسموحة السابق في البطولة المحلية لا أستطيع أن أقول شيئا، لاعبو الزمالك لم يقصروا، 10 أهداف ضائعة ومرمى سموحة خالٍ“.

وعن الأنباء التى ترددت عن رغبة فرجاني ساسي بالرحيل في يناير قال مرتضى ”أرحب برحيل أي لاعب لا يرغب في الاستمرار مع الزمالك، عليه إحضار العرض المناسب له وللنادي وسنوافق على الفور. لاعبو الزمالك لهم مستحقات كمقدمات عقود بقيمة 7 ملايين جنيه و5 ملايين أخرى مرتبات لهذا الشهر. هناك انفراجه مالية وسيتم صرف كل المستحقات المتأخرة لكل لاعبي النادي في محتلف الألعاب يوم الخميس القادم، وما يتردد عن وجود أزمة بين محمد عواد ومحمد أبوجبل حارسي الفريق غير صحيح جملة وتفصيلا، أؤكد أنها شائعة ضمن الحرب التي تشن ضد الفريق في الفترة الأخيرة“.

وعن المشاركة في لقاء السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر في شهر فبراير المقبل، قال مرتضى ”هناك قرار رسمي من مجلس إدارة النادي بعدم خوض اللقاء في حالة إقامته في دولة قطر، ولكن لو للحكومة المصرية رأي آخر سنوافق“.

وبسؤاله عن عدم حضور محمود الخطيب رئيس الأهلي لعزاء شقيقته قال مرتضى ”لا يشرفني أن يحضر أحد من مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب عزاء شقيقتي، حضر العزاء محمود طاهر ومصطفى يونس وعماد وحيد ومصطفى عبده وهم فوق رأسي، ولا نشغل بالنا بأحد من الأهلي. في المباراتين الأخيرتين للزمالك تصديت لشتائم الجماهير في المدرجات ضد الأهلي. أجهز مفاجأة كبيرة لجماهير القلعة الحمراء ومحمود عبد المنعم كهربا، وسيدفع ثمن هروبه من النادي“.

على جانب آخر، نفى محمد عواد حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وجود خلافات بينه وبين محمد أبوجبل زميله في الفريق الأبيض.

وكتب عواد تصريحه عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، قائلًا: ”أنا وأبو جبل وجنش وصبحي أكتر من اخوات و صفحاتي على الفيس بوك و إنستجرام و التويتر كلها موثقة وأي صفحة باسمي غير موثقة مليش أي علاقة بيها نهائي و ياريت جمهور الزمالك يدعم الكيان العظيم و حسبي الله فى أي حد عايز يعملي مشاكل في شغلي أو مع زملائي أو مع ناديا العظيم“.

وكانت أنباء قد جرى تداولها خلال الأيام الماضية عن وجود خلافات شديدة بين حارسي الزمالك محمد عواد ومحمد أبو جبل، عندما تم تداول منشورات تحمل اسمي الحارسين فيها هجوم غير مباشر على بعضهما، بدأت بحساب يحمل اسم أبو جبل يقول فيه ”أبو جبل يلعب على أي حد“، ليرد حساب يحمل اسم محمد عواد ويقول: ”الجبال خلف ظهري“، ليتم نفي أنباء الخلاف والتأكيد على أن هذه الحسابات مزيفة.