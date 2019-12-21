صلاح محسن يطلب الرحيل عن النادي الأهلي.. والانقسام يضرب الجهاز الفني لمنتخب مصر

،رفع صلاح محسن، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي راية العصيان في وجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر، حيث رفض بشكل قاطع الاستمرار خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تجميده على دكة البدلاء، منذ أن تولي فايلر المسؤولية في بداية الموسم الحالي.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لشبكة ”إرم نيوز“: ”صلاح محسن طلب من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، السماح له بالرحيل عن القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، سواء بشكل نهائي، أو على سبيل الإعارة، خاصة أن فرص مشاركته مع الفريق باتت معدومة في ظل اعتماد رينيه فايلر على الثلاثي جونيور أجاي ومروان محسن والمغربي وليد أزارو، ورفض منحه أي فرصة حقيقية ليثبت أحقيته في حجز مكان بالتشكيل الأساسي“.

وأضاف المصدر ”صلاح محسن يرى أن استمراره في الأهلي ينهي أي فرص له للانضمام لقائمة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، لذا طلب الرحيل في يناير من أجل الانتقال لنادٍ يمنحه فرصة حقيقية للمشاركة في التشكيلة الأساسية لاستعادة مستواه الفني والبدني، والانضمام لقائمة المنتخب الأولمبي“.

وأردف ”فايلر وضع صلاح محسن في القائمة السوداء في الفريق، خاصة أن اللاعب غاب عن التدريبات دون إذن بسبب استبعاده من التشكيلة في إحدى المباريات رغم إحرازه هدفًا في اللقاء السابق أمام كانو سبورت في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ومن وقتها يرفض فايلر أن يمنح اللاعب فرصة حقيقية، رغم أن اللاعب عقد جلسة مع المدرب السويسري للحديث عن أسباب تجميده لكن الأخير طلب من اللاعب الالتزام في التدريبات وعدم التدخل أو الاعتراض على قرارات الجهاز الفني“.

وأكمل المصدر ”الزمالك ينتظر تحديد مصير صلاح محسن مع الأهلي، في ظل الرغبة في التعاقد معه من أجل الرد على نجاح مسؤولي القلعة الحمراء في ضم كهربا بعد هروبه من النادي في نهاية الموسم الماضي“.

في سياق منفصل، اشتعل خلاف كبير داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدري، ما يهدد مسيرة الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بداية تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي تنطلق في مارس المقبل، فضلًا عن تصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ودخل طارق مصطفي المدرب العام بجهاز منتخب مصر في صدام مع البدري بسبب تهميش دوره في الجهاز واعتماد البدري على الثنائي أحمد أيوب وسيد معوض، ولجأ مصطفى إلى عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة من أجل إجبار البدري على منحه الصلاحيات التي تناسب منصه.

وهدد البدري طارق مصطفى برحيله عن الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة خلال الفترة المقبلة، في حالة إصراره على افتعال أزمات لا محل لها، خاصة أن الفريق مقبل على فترة صعبة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم وتصفيات أمم أفريقيا. ولوّح البدري بوجود بند في عقده مع اتحاد الكرة يمنح له الحق في إجراء تغييرات في الجهاز الفني المساعد له.