رفع الإيقاف عن المصري إيهاب عبدالرحمن

تجدد أمل مصر في نيل ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020 بعد أن رفعت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) الإيقاف عن إيهاب عبدالرحمن متسابق رمي الرمح وصاحب الميدالية الوحيدة لمصر في بطولة العالم لألعاب القوى.

وقالت اللجنة الأولمبية المصرية في بيان إن عبدالرحمن (30 عاما) سيتمكن من المشاركة بمنافسات رمي الرمح في أولمبياد طوكيو بعد اجتياز التصفيات.

وأوضحت اللجنة أنها تلقت خطابًا من الوادا والاتحاد الدولي لألعاب القوى يفيد برفع الإيقاف عن عبدالرحمن اعتبارًا من 20 يناير كانون الثاني 2020 والاكتفاء بوقفه في المدة السابقة وبذلك يستطيع خوض المنافسات المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وحقق عبدالرحمن فضية بطولة العالم في بكين 2015 وهي أول ميدالية على الاطلاق لمصر في ألعاب القوى في بطولة العالم أو الألعاب الاولمبية عندما سجل 88.99 مترًا.

لكنه سقط في اختبار للكشف عن المنشطات وعوقب بالإيقاف لمدة 4 سنوات مما حرمه من المشاركة في أولمبياد ريو 2016 بعد أن كان مرشحًا لتحقيق ميدالية.

وقال أسامة غنيم المدير التنفيذي للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات لرويترز إنه تم التواصل مع الوادا لتخفيف عقوبة الإيقاف والاكتفاء بالفترة السابقة.

وكان من المفترض أن تنتهي مدة الإيقاف في يوليو تموز العام المقبل.

وأضاف غنيم ”استجابت الوادا لمحاولاتنا التي بدأت في يوليو الماضي وأسفرت عن تقليص 6 أشهر من العقوبة ومن حق إيهاب المشاركة رسميًا في بطولات ألعاب القوى الشهر المقبل“.

ومن المنتظر أن يعقد عبدالرحمن مؤتمرًا صحفيًا بمقر اللجنة الأولمبية المصرية في وقت لاحق للإعلان عن خطوات الاستعداد لتصفيات أولمبياد طوكيو.

وتابع غنيم ”مشاركة عبدالرحمن في طوكيو.. في حال تأهله.. ستمنح مصر أملًا جديًدا في الحصول على ميدالية أولمبية تعوضها عن غياب الرباع محمد ايهاب“.

وعوقب الاتحاد المصري لرفع الأثقال بالإيقاف لمدة عامين بسبب مخالفات تتعلق بالمنشطات مما يحرم إيهاب‭ ‬وسارة سمير الحاصلين على ميداليتين برونزيتين في أولمبياد ريو من التنافس في طوكيو.