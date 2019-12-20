نادي الزمالك يواصل نزيف النقاط في الدوري المصري بتعادل سلبي أمام سموحة

واصل نادي الزمالك نزيف النقاط في الدوري المصري، بعد أن تعادل أمام ضيفه سموحة سلبيًا، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

سيطر الزمالك على مجريات الشوط الأول بالكامل، وأهدر فرصًا بالجملة عن طريق يوسف أوباما ومصطفى محمد، دون أن ينجح الفريق في إحراز أهداف، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، هاجم الزمالك بضراوة ونجح الفريق في خلق العديد من الفرص المؤكدة، غير أنه فشل في ترجمتها إلى أهداف.

بهذا التعادل رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 14 في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط أمام سموحة، الذي رفع رصيده إلى نفس العدد من النقاط.