إقالة سباستيان ديسابر من تدريب بيراميدز.. وهذا المدرب مرشح لخلافته

أعلن نادي بيراميدز عبر بيان رسمي، اليوم الخميس، إقالة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر؛ بعد الخسارة أمام الزمالك والجونة في الدوري المصري لكرة القدم.

وأنهى ديسابر العقد بالتراضي بعد جلسة جمعته بمسؤولي النادي وعلى رأسهم ممدوح عيد، المدير التنفيذي، وهاني سعيد المدير الرياضي، بعد أن قدم تقريرًا خاصًا بأسباب التراجع.

وكان ديسابر قد تولى قيادة الفريق في بداية الموسم، وقاده إلى نهائي كأس مصر والصعود لمرحلة المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكلف مسؤولو نادي بيراميدز عبدالعزيز عبدالشافي بتولي المهمة مؤقتًا، ومعه محمود فتح الله مدربًا عامًا؛ من أجل قيادة الفريق في لقاء المصري بعد غدٍ السبت بالدوري.

وقال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز لـ“إرم نيوز“، إن ناديه لم يستقر بعد على بديل ديسابر، موضحًا أن هناك مفاوضات بالفعل مع الهولندي مارك فوتا المشرف على مدرسة الكرة بنادي الوحدة الإماراتي.

وأضاف: ”فوتا مرشح ضمن قائمة المرشحين، وسيتم الإعلان عن المدرب الجديد خلال الساعات القادمة“.

وكان بيراميدز مملوكًا لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قبل بيع حصته لنائبه الإماراتي سالم الشامسي.