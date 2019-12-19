”مكة“ بطلة إعلان محمد صلاح الجديد (فيديو)

شاركت ”مكة“، ابنة النجم المصري المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، في إعلان مع والدها لصالح إحدى الشركات العالمية.

ونشر صلاح الإعلان عبر حسابه على ”إنستغرام“، وتخطى ٢٠٠ ألف مشاهدة خلال الساعة الأولى من عرضه.

وظهرت مكة كبطلة للإعلان للمرة الأولى، حيث يتفق والدها مع الشركة لتأتي بهدية ”مكة“، وحين وصلت قدمها صلاح لابنته وهي عبارة عن حذاء رياضي.

وأثنى الكثيرون على فكرة ظهور ابنته في الإعلان، ونادوه بألقابه المحبوبة، مثل فخر العرب ومو صلاح، كما أشادوا بإطلالة مكة وروحها المرحة.

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Salah (@mosalah) on Dec 19, 2019 at 3:01am PST

وهذه ليست المرة الأولى لظهور مكة في إعلان مع صلاح، حيث شاركته في إعلان فودافون مصر وحقق عدد مشاهدات بلغت 4 ملايين و310 آلاف مشاهدة على موقع يوتيوب.

وتدور فكرة إعلان فودافون حول قدرة صلاح على أن يجمع حوله الشعب المصري كله، ويجعلهم مؤمنين به وبقدراته وواثقين في نجاحه طوال الوقت، ويشعرون أنه واحد منهم على الرغم من أنه لا يعيش في مصر.

وفي وقت سابق، احتفل صلاح بعيد ميلاد ابنته وظهر بجسد عارٍ يجسد دور بطل فيلم الرسوم المتحركة ”moana“، فبدا شبه عارٍ كالشخصية، فيما تقمصت مكة دور الأميرة في الفيلم الشهير، حيث ارتدت بجانب والدها الملابس التي تشتهر بها هذه الشخصية.

ونشر صلاح صورة عبر حساباته على مواقع التواصل وعلق عليها: ”أحضرت لك موانا، عيد ميلاد سعيد يا أميرتي“.

وحظي ظهور صلاح الغريب بردود أفعال واسعة من قبل المتابعين بين مؤيد له ومشيد بطريقة احتفاله المبتكرة ومشارك فرحته بعيد ميلاد مكة.

على الجانب الآخر، شارك محمد صلاح، أمس، في مباراة فريقه ليفربول أمام ”مونتيري“ المكسيكي، في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في الدوحة، وفاز بهدفين مقابل هدف، ليلاقي فريق فلامنغو البرازيلي في النهائي.