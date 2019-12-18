مدافع الزمالك يرد على تقارير اتفاقه مع النادي الأهلي المصري‎

حسم محمد عبدالغني مدافع نادي الزمالك المصري موقفه من التقارير التي ربطت بانتقاله إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب عبد الغني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ اليوم الأربعاء: ”يمكن أول مرة أكتب حاجة أو أرد على حاجه بتتقال عليا من ساعت مجيتً النادي سواء بالوحش أو الحلو عشان مش في دماغي أي كلام بيتقال أنا مركز في شغلي“.

وأضاف: ”باقي في عقدي مع نادي الزمالك سنتين وملتزم بعقدي مع النادي وأي خبر إنى أفسخ عقدى مع النادي دا ملوش أي أساس من الصحة“.

وواصل: ”أي كلام بيتقال الفترة الي فاتت غلط في غلط ولا عندي نية إني أمشى ولو في أي نية إني أمشى هيبقى عن طريق نادي الزمالك اللي ليه فضل عليا.. نتمنى مساندتكم للفريق الفترة الي جاية“.

وجاء رد محمد عبد الغني على الأقاويل المتداولة مؤخرًا بشأن وجود مفاوضات معه من الأهلي، لضمه خلال الفترة المقبلة.

وتم تسريب عقد عبدالغني مع الزمالك فجر الأربعاء، ليصبح ثالث عقود لاعبي الفريق الأبيض المسربة بعد عقد المغربي خالد بوطيب ومحمد عواد.

وتعاقد الزمالك مع محمد عبدالغني قادمًا من نادي مصر بعقد مدته 4 مواسم، تبدأ من موسم 2018/2017 وحتى موسم 2022/2021.

ويحصل عبدالغني على مبلغ قيمته 7 ملايين جنيه و400 ألف جنيه خلال مدة تعاقده مع الزمالك في 4 مواسم، حيث جاءت القيمة المالية لعقد اللاعب في الموسم الأول مليونًا و32 ألف جنيه، مقسمة على أربعة أقساط، وفي الموسم التالي يزيد عقد اللاعب حوالي 300 ألف جنيه، حيث يحصل على مليون و300 ألف جنيه مقسمة على أربعة أقساط أيضًا، والموسم الثالث يحصل عبدالغني على مليون و400 ألف جنيه، على نفس نظام الأقساط.