موجز أخبار الأهلي والزمالك: إصابة رمضان صبحي تربك حسابات فايلر.. ومرتضى يرحب برحيل فرجاني ساسي

شهد اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 عدة أحداث مهمة على صعيد الكرة المصرية خاصة في ظل الاستعدادات للجولة التاسعة لبطولة الدوري التي تشهد مواجهة قوية بين الأهلي والإسماعيلي بجانب صدام آخر مثير بين الزمالك وسموحة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم الثلاثاء فإلى السطور التالية:

إصابة رمضان صبحي تربك حسابات الأهلي

تسببت إصابة رمضان صبحي صانع ألعاب فريق الأهلي في إرباك حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني قبل لقاء الإسماعيلي المقرر بعد غدٍ الخميس في الجولة التاسعة للدوري.

وأثبتت الفحوص الطبية إصابة رمضان صبحي بتمزق في العضلة الخلفية، وهو ما يبعده عن الملاعب لمدة تصل إلى 6 أسابيع، وهو الأمر الذي يسعى مسؤولو الأهلي للتأكد منه بناء على طلب نادر شوقي مدير أعمال اللاعب الذي أرسل الأشعة التي خضع لها اللاعب إلى ألمانيا.

وبدأت الإصابات تطارد فريق الأهلي قبل لقاء الإسماعيلي بعد أن اشتكى الثلاثي أحمد فتحي ورامي ربيعة وعمرو السولية لاعبو الفريق أيضًا من الإجهاد الشديد وغابوا عن مران الفريق اليوم الثلاثاء.

وعلى صعيد متصل، طلب مسؤولو الأهلي من فايلر حسم مصير اللاعبين المرشحين للرحيل على سبيل الإعارة، خاصة بعد تلقي بعض اللاعبين عدة عروض، على رأسهم صلاح محسن وكريم وليد نيدفيد وعمار حمدي وحسين السيد والحارس علي لطفي.

مرتضى يرحب برحيل فرجاني ساسي في الزمالك

رحب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك برحيل التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق في شهر يناير المقبل، إذا حصل على عرض مناسب بعد أن رفض تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية فكرة الاستمرار في دفع الراتب السنوي للاعب.

وعقد مرتضى جلسة مع لاعبي الزمالك توعدهم بالرحيل وتخفيض العقود إذا استمر مسلسل النتائج السلبية بعد الخسارة أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري.

وأكد مرتضى للاعبي الزمالك أنه لن يسمح بالتمرد، وسيعاقب أي لاعب يلوح بعدم خوض التدريبات بسبب عدم تقاضي المستحقات، مطالبًا بالصبر على ظروف القلعة البيضاء.

وأعلن مرتضى صرف 10 ملايين جنيه من المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الزمالك كما شدد على بقاء الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق في منصبه وعدم رحيله.

اتحاد الكرة يصدم الإسماعيلي

وجه مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم صدمة قوية لإدارة الإسماعيلي بعد أن رفض فكرة تغيير ملعب اللقاء المرتقب أمام الأهلي بعد غدٍ الخميس.

وأصدر الإسماعيلي بيانًا يطلب خلاله تكافؤ الفرص ونقل لقاء الأهلي من ملعب المكس في الإسكندرية إلى ملعب الإسماعيلية، ولكن إدارة القلعة الصفراء لم تستطع الحصول على موافقات الأمن كما طلب اتحاد الكرة في الساعات الماضية.

وأعلن أدهم السلحدار المدير الفني للإسماعيلي قائمة فريقه لخوض لقاء الأهلي، وضمت كلًا من محمد مجدي ومحمد فوزي لحراسة المرمى، وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد مجدي الجمل ومحمد عمار وأحمد أيمن ومحمود البدري للدفاع، ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد بيومي وعماد حمدي ومحمد مخلوف ومصطفى فارس ومحمد صادق وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي والعراقي همام طارق والغيني بيكيتي سيلفا للوسط، والناميبي بينسون شيلونجو ومحمد الشامي للهجوم.

واستبعد السلحدار عدة لاعبين على رأسهم محمد حمدي زكي وإبراهيم أبو اليزيد ووجيه عبد الحكيم وحازم مرسي.

قرار صارم ضد إبراهيم حسن

اتخذت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة قرارًا صارمًا ضد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة لمدة 6 مباريات وحسن مصطفى المدرب المساعد لمدة 8 مباريات.

على صعيد آخر، فاز فريق إنبي على المصري البورسعيدي بهدف نظيف سجله محمد شريف في الجولة الثامنة للدوري المصري، كما انتفض الجونة وقدم مباراة كبيرة أمام بيراميدز في ختام الجولة وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.