مرتضى منصور يهدد لاعبي الزمالك بتخفيض العقود.. ويصرف جزءًا من مستحقاتهم (فيديو)

هدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في النادي بتخفيض عقودهم بنسبة 70% خلال الفترة المقبلة، بسبب المستوى الذي ظهر عليه الفريق في لقاء طلائع الجيش في بطولة الدوري العام المصري لكرة القدم، وخسارة الفريق بنتيجة 3 -2 وثلاث نقاط تضعف من فرص المنافسة على لقب البطولة المحلية.

وقال مرتضى في تصريحات مصورة أثناء اجتماعه مع لاعبي الفريق، بحضور باتريس كارتيرون المدير الفني وأمير مرتضى المشرف العام وبعض أعضاء مجلس الإدارة: ”لو المستوى الذي ظهرتم به في لقاء طلائع الجيش بالأمس هو مستواكم الحقيقي سيتم تخفيض عقود الجميع بنسبة 70 %، أنا متعاقد مع نجوم سوبر بملايين الجنيهات من أجل الفوز بالبطولات وليس من أجل الهزيمة أمام إنبي وطلائع الجيش“.

وأضاف: ”أما لو لم يكن مستواكم الحقيقي فهذا يؤكد ما يتردد في الساعات الماضية أنكم تنفذون مؤامرة ضد الإدارة بسبب عدم الحصول على مستحقاتكم المالية، وأنا لا أريد أن أصدق أن هناك مؤامرة“.

وتابع: ”هناك أزمة اقتصادية في مصر، قام الرئيس السيسي برفع الدعم، فهل قام الشعب المصري بثورة؟، بالعكس تحمل ظروف البلد واليوم الدولار في هبوط أمام الجنيه، عليكم التحمل لمدة قصيرة حتى تمر الأزمة الحالية“.

واستطرد: ”لقد دفعنا ملايين الجنيهات في الرحلات بطائرات خاصة لأفريقيا حتى لا تتعرضوا لإرهاق، وعلاج المصابين، وهناك 40 مليونًا تم دفعها لانطلاق قناة الزمالك التي ستسعد الجماهير البيضاء، وأمام سعادة الجماهير أقولها بصراحة (ظط فيكم) لو أنا رحلت من رئاسة النادي ولم تنطلق القناة لن ترى النور أبدًا، أنا عاملكم فيلم تسجيلي تاريخي ده اللي هيقعد لولادك، كما تم دفع 6 ملايين جنيه أيضًا كمستحقات لبعض لاعبي الفريق السابقين حتى لا يتم خصم نقاط من الفريق، وفي النهاية تخسروا 8 نقاط في 6 أسابيع فقط، ياليتني ما دفعت هذه الأموال“.

وأضاف: ”من لا يستطيع تحمل الظروف المالية للنادي عليه إحضار عرض رسمي للرحيل في يناير حتى لو ينتقل إلى صفوف الأهلي، لقد رفضت منح محمود عبدالمنعم كهربا 25 مليون جنيه في الموسم حتى لا تحدث فتنة في الفريق وبعدها هرب، لن يتم تغيير المدير الفني للفريق كل فترة قصيرة، لقد تعاقدنا مع مدير فني محترم وهو باتريس كارتيرون وأعلن من هنا أنه مستمر حتى نهاية تعاقده مع النادي، من سيرفض النزول للمران خلال الفترة المقبلة سيتم توقيع عقوبة ضخمة عليه“.

وأردف مرتضى: ”سيتم صرف 10 ملايين جنيه للاعبي الفريق، ستوزع على الجميع، وبعد أسبوع سيتم صرف جزء آخر من المستحقات، وبعد ذلك إذا علمت بتمرد أحد في الفريق سأجبره على اعتزال كرة القدم بشكل نهائي“.

من جانبه، أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه أن الجلسة التي عقدت اليوم من جانب رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس مع لاعبي الفريق والجهاز الفني جاءت مثمرة؛ لتصحيح مسار الفريق بالفترة المقبلة.

وأوضح أمير أن الجميع تعاهد خلال الجلسة على غلق ملف مباراة طلائع الجيش أمس والتركيز في المباريات المقبلة بدايه من مواجهة سموحة.

ونفى المشرف على الكرة ما تردد عن الربط بين الخسارة أمام طلائع الجيش وأي مستحقات متأخرة للاعبين، بدليل أن الفريق حقق الفوز في المباراتين السابقتين أمام بطل أنغولا وبيراميدز، مشيرًا إلى أن المتبقي للاعبين يمثل جزءًا ضئيلًا من المستحقات الخاصه بهم، مؤكدًا ثقة إدارة النادي وإدارة الكرة في جميع اللاعبين بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم بالفترة القادمة؛ لتحقيق الانتصارات. وناشد أمير مرتضى جماهير الزمالك بمساندة الفريق واللاعبين، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي يرددها البعض عن الفريق، وهي عارية تمامًا من الصحة.