مصطفى محمد يكشف حقيقة هجومه على لاعبي الزمالك بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

كشف مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأولمبي، حقيقة التصريحات التي انتشرت على لسانه، يهاجم فيها لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في القلعة البيضاء؛ بسبب الهزيمة التي تعرض لها الأبيض بالأمس أمام طلائع الجيش، بنتيجة 3/2 ، ليتقلص أمل الفريق في المنافسة على لقب بطولة الدوري العام.

ويأتي ذلك في ظل سلسلة الانتصارات التي يحققها المنافس التقليدي الأهلي، حيث فاز في 6 مباريات وجمع 18 نقطة بدون أي تعادل أو هزيمة حتى الآن، ووصل الفارق بين الناديين إلى 5 نقاط، وللأهلي لقاء مؤجل لو فاز به سيصل إلى 8 نقاط.

وقال مصطفى محمد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام بخاصية الاستوري، إن التصريحات التي انتشرت على لسانه بعد الخسارة أمام طلائع الجيش ليس له علاقة بها نهائيًا.

وانتشرت تصريحات نسبت لمهاجم الزمالك قال خلالها: ”أعتذر للجماهير عن النتيجة، ورسالتي لبعض اللاعبين، إيه يعني إنك متقبضش فلوسك شهر ولا شهرين، ما أنت الزمالك أعطاك خير وحاجات كتير، الزمالك أعطاكم شهرة وفلوس وحاجات مكنتوش تحلموا بيها“.

يذكر أن نادي الزمالك خسر من طلائع الجيش ضمن مسابقة الدوري الممتاز، وقرر مجلس الإدارة عقد اجتماع لمناقشة أسباب تراجع الفريق، أبرزها اعتراض بعض اللاعبين على تأخر صرف مستحقاتهم حتى الآن.

ومن جانب آخر، قدم ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، بلاغًا للنائب العام، ضد مجلس إدارة القلعة البيضاء الحالي برئاسة مرتضى منصور؛ بسبب إهدار المال العام، في صفقة التعاقد مع المغربي خالد بوطيب، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي ومنتخب المغرب.

وقال عباس في بلاغه: ”رئيس ومجلس إدارة نادي الزمالـك ارتكبوا جريمة إهـدار المـال العـام وتسـهيل الاستيلاء عليه، وذلك بأن تعمدوا تسهيل استيلاء اللاعب خالد بو طيـب علـى مبلغ يقترب من 125 مليون جنيه، ما تسبب في ضرر بأموال النادي، حيث يحصل اللاعب على 4.542.103 يورو، على مدار ثلاثة مواسم، فضلًا عن حصوله على ما يقترب من 26 ألف جنيه كبدل سكن شهري، وهو ما يزيد عن المليون جنيه خلال فترة إقامته بمصر، وخمس تذاكر طيران سنويًا هو وعائلته، طوال مدة العقد، أي نصف مليون جنيه تقريبًا، وبدل سيارة يتجاوز الستة آلاف جنيه شهريًا، فضلًا عن سداد قيمة انتقاله من نادي ملاطيا سبور التركي التي تصل إلى مليون ونصف المليون يورو، و129 ألف دولار أمريكي حصل عليها بوطيب كمنحة توقيع على العقد.

وتابع بلاغ عباس: ”الزمالك لم يضع بند خصم 25% من العقد كنسبة مشاركة“، وقال: ”مشاركة اللاعب في المباريات باتت متدنية مقارنة بما يتقاضاه من أموال، حيث لم يشارك سوى في 11 مباراة خلال الموسم الماضي والموسم الحالي، منها مشاركات لا تتجاوز العشر دقائق“.

وهدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف نادي الهلال السوداني، بنقل مبارياته في دوري أبطال إفريقيا إلى دولة أخرى، وقال الهلال عبر صفحته على ”فيس بوك“: ”الاتحاد الإفريقي أرسل عدة ملاحظات لنادي الهلال، حتى تستوفي الشروط المتعلقة بالملاعب التي تقام عليها المباريات، وهدد أنه في حال عدم إيفاء الشروط سيتم نقل المباريات لدولة أخرى، والشروط هي: تحسين إضاءة الملعب، وتركيب 6 ساريات أعلام على الناحية الشرقية، وتوفير غرفة مراقبة مزودة بدائرة تليفزيونية، والتزويد بإضاءة طوارئ في حالة انقطاع الكهرباء، وتزويد منطقة المصورين خلف المرميين بمقاعد وشبكة إنترنت وتوصيلات كهربائية وكابلات، والتزويد بكافتيريا لتقديم المرطبات والوجبات السريعة في كل القطاعات، وتخصيص دورات مياه للنساء مزودة بكل المتطلبات الصحية.