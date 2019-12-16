ترتيب الدوري المصري بعد خسارة نادي الزمالك أمام طلائع الجيش (صورة)

تلقى نادي الزمالك الخسارة الثانية في الدوري المصري، بعدما سقط 2/3 أمام طلائع الجيش في الجولة الثامنة من المسابقة، الإثنين.

وسجل محمد شحاتة، وناصر منسي، وأحمد سمير أهداف طلائع الجيش في الدقيقة الثالثة و42 و58، في حين سجل للزمالك مصطفى محمد وكريم بامبو في الدقيقتين 36 و76.

وحقق طلائع الجيش الفوز الأول له في الدوري المصري الموسم الحالي، مقابل 4 تعادلات وخسارتين، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

في المقابل، جمدت الخسارة رصيد الزمالك عند 13 نقطة في المركز الرابع (مؤقتًا)، حيث حقق 4 انتصارات، مقابل تعادل وخسارتين.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري وفي رصيده 18 نقطة، ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الثاني وفي رصيده 17 نقطة، ثم المقاولون العرب ثالثًا وفي جعبته 16 نقطة، ثم الزمالك في المركز الرابع برصيد 13 نقطة مع سموحة والإسماعيلي.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك أمام طلائع الجيش:

1. الأهلي، 18 نقطة من 6 مباريات.

2. الاتحاد السكندري، 17 نقطة من 8 مباريات.

3. المقاولون العرب، 16 نقطة من 8 مباريات.

4. الزمالك، 13 نقطة من 7 مباريات، سموحة، 13 نقطة من 8 مباريات، الإسماعيلي، 13 نقطة من 8 مباريات.