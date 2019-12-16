طلائع الجيش يصعق الزمالك ويحقق فوزه الأول في الدوري المصري (فيديو)

ألحق طلائع الجيش الخسارة الثانية بمنافسه الزمالك، عندما تغلب عليه 3/2، في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري اليوم الإثنين.

وتقدم طلائع الجيش بهدف مبكر بتوقيع محمد شحاتة في الدقيقة الثالثة من المباراة، لكن مصطفى محمد أدرك التعادل للزمالك في الدقيقة 36.

وأنهى طلائع الجيش الشوط الأول متقدمًا 2/1، بعدما سجل له ناصر منسي هدفًا في الدقيقة 42.

وعزز أحمد سمير تقدم طلائع الجيش بالهدف الثالث في الدقيقة 58، وسجل كريم بامبو هدف التقليص للزمالك في الدقيقة 76.

وجمدت الخسارة رصيد الزمالك عند 13 نقطة في المركز الرابع (مؤقتًا)، حيث حقق 4 انتصارات، مقابل تعادل وخسارتين.

في حين حقق طلائع الجيش الفوز الأول له في المسابقة الموسم الحالي، مقابل 4 تعادلات وخسارتين، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

واستعاد الاتحاد السكندري المركز الثاني بفوز مثير 3/2 على مصر للمقاصة مستغلًا خسارة منافسه المقاولون العرب بهدف متأخر أمام وادي دجلة الذي حقق فوزه الأول هذا الموسم في الدوري المصري.

ففي مباراة متقلبة تقدم الاتحاد السكندري عبر أحمد رفعت من ركلة جزاء في الدقيقة 18، بينما أهدر محمد إبراهيم ركلة جزاء أخرى للمقاصة، تصدى لها الحارس عماد السيد قبل 7 دقائق على نهاية الشوط الأول.

وحافظ الاتحاد على التقدم حتى الدقيقة 74 عندما تعادل البديل المخضرم صلاح أمين.

وبلغت الإثارة ذروتها عندما أعاد رفعت التقدم للاتحاد في الدقيقة 80، ثم تعادل أودو موزيس للمقاصة بعد 4 دقائق من ضربة رأس بعد خروج خاطئ للحارس عماد السيد.

ولم تدم فرحة التعادل أكثر من دقيقتين بعد أن سجل رزاق سيسي هدف الفوز للاتحاد بعد تمريرة من المتألق رفعت.

هدية وادي دجلة

وأعطى وادي دجلة المتعثر هدية للاتحاد السكندري بإلحاق الهزيمة بالمقاولون الذي تراجع إلى المركز الثالث، بينما كان سيصعد إلى الصدارة في حالة الفوز.

وسجل مروان حمدي هدف دجلة الوحيد بتسديدة رائعة قبل 3دقائق على النهاية، ليمنح فريقه أول انتصار في الدوري بعد 8 مباريات.

ويملك الاتحاد السكندري 17 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف الأهلي المتصدر الذي تتبقى له مباراتان، مقابل 16 للمقاولون.

وقفز دجلة من منطقة الهبوط وصعد للمركز 15 برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة خلف مصر للمقاصة صاحب المركز الثالث عشر.

وفي وقت سابق اليوم سجل البديل الموريتاني مامادو نياس هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود الإنتاج الحربي إلى الفوز 1/0 على طنطا.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن ولديه 11 نقطة مقابل 8 نقاط لطنطا في المركز العاشر.

هدف الطلائع في الزمالك pic.twitter.com/aHphjDVkrH — Anwar Ashour (@ashour_anwar) December 16, 2019