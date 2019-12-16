التشكيلة المتوقعة لمباراة الزمالك ضد طلائع الجيش اليوم في الدوري المصري

يصطدم فريق الزمالك بنظيره طلائع الجيش، مساء اليوم الاثنين، على أرضية ملعب استاد الجيش بالسويس في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

وتعد مباراة طلائع الجيش هي الثانية للزمالك تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون في الدوري المصري.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على بيراميدز في المباراة الأخيرة للأبيض في الدوري بهدفين دون رد سجلهما مصطفى محمد ومحمود علاء.

يذكر أن آخر لقاء جمع بين الفريقين كان في الجولة الثانية من الموسم الماضي في الدوري وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وسجل أهداف الزمالك كل من يوسف أوباما وخالد بوطيب، بينما سجل أحمد سمير هدفي طلائع الجيش.

ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة من 6 مباريات حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في لقاء وخسر آخر.

ويحتاج الأبيض للفوز بأكثر من هدفين من أجل التواجد بالمركز الثاني خلف الأهلي، حيث يقبع المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وحال فوز الزمالك بهدف فقط سيكون في المركز الثالث بسبب فارق الأهداف سيكون لصالح ”ذئاب الجبل“.

بينما يقع طلائع الجيش في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط فقط، حيث لم يستطع تحقيق أي فوز وتعادل في 4 مواجهات وخسر مرتين.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد السلام، محمد عبد الغني، محمود علاء، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهم أوناجم وأوباما وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش، في تمام الساعة 07:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناتي تايم سبورتس، وأون سبورت.