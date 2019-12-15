عمرو السولية يقود الأهلي إلى فوز عسير على حرس الحدود واستعادة صدارة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

خطف النادي الأهلي فوزًا عسيرًا من ضيفه فريق حرس الحدود بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد ”القاهرة“ ضمن الأسبوع الثامن من الدوري المصري.

سجل هدف المباراة الوحيد عمرو السولية في الدقيقة 80 بتصويبة قوية فشل حارس حرس الحدود أحمد السعدني في التصدي لها.

واستعاد الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري من المقاولون العرب، ورفع رصيده إلى النقطة 18 متخطيًا ذئاب الجبل أصحاب الـ16 نقطة.

في المقابل تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 10، في المركز الثامن.

⚽ تسديدة السولية الصاروووخية التي سكنت شباك السعداوي لتعلن عن الهدف الأول للأهلي ⚽???? ???? pic.twitter.com/PWvCzXwJg5 — Ahly Insider (@AhlyInsider) December 15, 2019