ترتيب الدوري المصري بعد فوز النادي الأهلي على حرس الحدود (صورة)

انتزع النادي الأهلي ثلاث نقاط صعبة وثمينة، بعد فوزه 1/0 على حرس الحدود، في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز الأحد.

وجاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع عمرو السولية في الدقيقة 81 من مسافة بعيدة.

وحقق الأهلي فوزه السادس على التوالي في المسابقة، ليرفع رصيده إلى 18نقطة من 6مباريات، في صدارة جدول الترتيب، متقدمًا بنقطتين عن المقاولون العرب الذي لعب 7مباريات.

وفي المركز الثالث يأتي الاتحاد السكندري وفي رصيده 14نقطة من 7مباريات، ثم الزمالك ويملك 13نقطة من 6مباريات.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على حرس الحديد:

1. الأهلي، 18 نقطة، من 6مباريات.

2. المقاولون العرب، 16نقطة، من 7مباريات.

3. الاتحاد السكندري، 14نقطة، من 7مباريات.

4. الزمالك، 13نقطة من 6مباريات.

5. سموحة والإسماعيلي، 13نقطة لكن منهما، ولعب كل منهما 8مباريات.