هدف مباراة الأهلي وحرس الحدود: عمرو السولية يتقدم للأحمر (فيديو)

تقدم عمرو السولية لاعب النادي الأهلي بهدف في شباك نظيره حرس الحدود، خلال المباراة التي تقام مساء اليوم الأحد، في ملعب ”إستاد القاهرة“، في إطار الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

وسدد السولية كرة قوية في الدقيقة 80 سكنت شباك حرس الحدود.

⚽ تسديدة السولية الصاروووخية التي سكنت شباك السعداوي لتعلن عن الهدف الأول للأهلي ⚽???? ???? pic.twitter.com/PWvCzXwJg5 — Ahly Insider (@AhlyInsider) December 15, 2019

هدف الأهلي وحرس الحدود الدوري المصري اليوم pic.twitter.com/P8XjN2RLCY — حماده شو (@hamadamamdoh22) December 15, 2019

يحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد حرس الحدود في المركز السابع برصيد 10 نقاط.

ويسعى الأهلي لمواصلة سلسلة الانتصارات من أجل استعادة صدارة الدوري مستغلًا تعثرات خصومه مثل: الزمالك، وبيراميدز، وإذا تمكن الفريق الأحمر من الفوز في جميع مبارياته المتبقية سيبتعد بصدارة الدوري عن أقرب منافسيه بفارق 5 نقاط كاملة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فريق وادي دجلة، بالجولة السابعة، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.

حرس الحدود يتواجد في منتصف جدول المسابقة وتحديدًا في المركز السابع برصيد 10 نقاط، فبعد أن لعب 7 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في 4 وخسر لقاءً وحيدًا وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.