التشكيلة المتوقعة لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود اليوم في الدوري المصري

يصطدم النادي الأهلي بنظيره حرس الحدود، مساء اليوم الأحد، في ملعب ”استاد القاهرة“، في إطار الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري.

يحتل وصافة ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد حرس الحدود في المركز السابع برصيد 10 نقاط.

ويسعى الأهلي لمواصلة سلسلة الانتصارات من أجل استعادة صدارة الدوري مستغلًّا تعثرات خصومه مثل: الزمالك، وبيراميدز، وإذا تمكن الفريق الأحمر من الفوز في جميع مبارياته المتبقية سيبتعد بصدارة الدوري عن أقرب منافسيه بفارق 5 نقاط كاملة.

وكان الأهلي، حقق الفوز على فريق وادي دجلة، بالجولة السابعة، بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.

حرس الحدود يتواجد في منتصف جدول المسابقة وتحديدًا في المركز السابع برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في 4 وخسر لقاءً وحيدًا وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

ويمتلك الأهلي تاريخًا جيّدًا أمام حرس الحدود، خاصة في السنوات الأخيرة، إذ تفوَّق في آخر أربع مباريات جمعت بينهما بالدوري المصري، كما تفوق في آخر مواجهة بكأس مصر.

الفوز الأخير لحرس الحدود على الأهلي يرجع للدوري المصري في موسم 2014-2015 عندما تفوق بهدف نظيف.

والتقى الفريقان في مسابقة الدوري 29 مرة، حقق الأهلي الفوز في 24 مباراة وتعادلا 3 مرات وفاز الحرس مرتين.

تشكيل الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أيمن أشرف، ومحمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي ”أفشة“، وليد سليمان، حسين الشحات، ورمضان صبحي.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

التشكيل المتوقع لحرس الحدود:

أحمد السعدني -حسن مجدي – جهاد جنيدي – مصطفى الزناري – عمرو الحلواني – مصطفى جمال – أحمد فيلكس – غريندو – محمد أسامة -محمد همام – وأنطوني لوكاسا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي وحرس الحدود، في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورتس، بتعليق مؤمن حسن وحاتم بطيشة.