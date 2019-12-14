الزمالك يتحرك لمنع تكرار سيناريو كهربا.. وصالح جمعة يرفض الرحيل المحلي

استقر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري على اتخاذ عدة خطوات خلال الفترة المقبلة، لمنع تكرار سيناريو محمود عبدالمنعم ”كهربا“ لاعب الفريق السابق، الذي رحل في نهاية الموسم الماضي إلى نادي أفيس البرتغالي لمدة 6 أشهر، ومنه إلى منافسه التقليدي الأهلي، ما تسبب في إحراج شديد للإدارة أمام الجماهير.

وقال مصدر داخل الزمالك في تصريحات خاصة لشبكة ”إرم نيوز“: ”مرتضى منصور قرر تشكيل لجنة قانونية تكون مهمتها مراجعة كل عقود لاعبي الفريق، من أجل الوقوف على أي ثغرات فيها من أجل تعديلها بعقود جديدة تمنع رحيل أي لاعب دون موافقة النادي“.

وأضاف أنه تم عقد جلسات منفردة مع لاعبي الفريق للتعرف على أهم المطالب التي تجعلهم يستمرون في النادي دون التفكير في الرحيل دون رغبة من الجهاز الفني والإدارة، خاصة الأسماء التي تنتشر حولها شكوك في رغبة الأهلي بالتعاقد معها، لتوفير حالة من الاستقرار داخل الفريق لاستمرار تحقيق الانتصارات التي بدأت مع تولي الفرنسي باتريس كارتيرون المسؤولية الفنية، خلفًا للصربي ميتشو.

وأضاف المصدر أن ”مرتضى قرر دراسة الموقف القانوني لعقد كهربا مع النادي جيدًا، من أجل الحصول على حقوق اللاعب وإيقافه لمدة طويلة والحصول على غرامة مالية كبيرة، لتحسين صورة الإدارة لدى الجماهير البيضاء، وحتى يكون عبرة لأي لاعب يفكر في تكرار مثل هذا السيناريو“.

واستطرد ”كما يدرس مرتضى التواصل مع محامي دولي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ من أجل التعرف على إمكانية تعرض الأهلي لعقوبة من قبل الفيفا في حالة تقديم شكوى ضده بسبب تعاقده مع كهربا؟“.

ومن جانب آخر رفض صالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي، الانتقال لأي نادٍ في الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، خاصة في ظل الأنباء التي ترددت مؤخرًا عن رغبة رينيه فايلر المدير الفني، في رحيله على سبيل الإعارة لعدم الاقتناع بمستواه البدني والفني.

وأبلغ صالح جمعة الجهاز الفني للأهلي بتمسكه بعدم الانتقال لأي نادٍ في الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية، وفي حالة صدور قرار برحيله سيختار الاحتراف خارج مصر، خاصة أن لديه عروضًا من الدوري البرتغالي الذي احترف فيه قبل انضمامه للقلعة الحمراء، وكذاك عروض من الخليج.

ويحاول صالح جمعة في الفترة الحالية إقناع رينيه فايلر بأحقيته في الاستمرار مع الفريق، ووسط وليد سليمان زميله من أجل التحدث مع فايلر وإقناعه بعدم رحيله في فترة الانتقالات الشتوية، ومنحه فرصة حقيقية حتى نهاية الموسم الحالي، ليثبت أحقيته في البقاء داخل النادي.

وفي سياق آخر، كلف الأنغولي جيرالدو لاعب القلعة الحمراء وكيل أعماله بالبحث عن عرض في أوروبا من أجل الرحيل عن الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير، خاصة بعدما علم أن فايلر طلب من لجنة التخطيط رحيله للتعاقد مع مهاجم أفريقي.