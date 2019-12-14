الدوري المصري.. الأهلي يأمل مواصلة انتصاراته أمام الحدود والزمالك يواجه طلائع الجيش

يسعى الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إلى مواصلة انتصاراته المتتالية عندما يستضيف حرس الحدود، غدًا الأحد، بينما يأمل منافسه التقليدي الزمالك بتجاوز طلائع الجيش والاقتراب من القمة.

والأهلي الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة في المسابقة حتى الآن، ويملك 15 نقطة من 5 مباريات في المركز الثاني، فيما يتصدر ”المقاولون العرب“ البطولة برصيد 16 نقطة من 7 مباريات.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق حرص على تخفيف الحمل التدريبي على اللاعبين عقب الفوز على وادي دجلة لتجنب الإرهاق جراء توالي المباريات المحلية والقارية.

ونقل موقع النادي على الإنترنت عن عبدالحفيظ قوله:“الفوز هدفنا الوحيد أمام حرس الحدود، ودخلنا معسكرًا، أمس الجمعة، بعد الاستقرار على القائمة التي ستخوض المباراة“.

واطمأن فايلر على جاهزية المهاجم صلاح محسن الذي تعرض لكدمة قوية خلال تدريب الفريق قبل يومين، بينما يخضع الظهير الأيسر التونسي علي معلول لاختبار طبي لتحديد مدى جاهزيته، وإن كانت نية الجهاز الفني مواصلة الاعتماد على محمود وحيد لمنح معلول المزيد من الراحة للتعافي من الإصابة.

ومن جانبه يرى طارق العشري مدرب حرس الحدود أن المباراة صعبة للغاية نظرًا لظهور الأهلي بشكل رائع خلال الفترة الحالية.

وقال العشري، مدرب الحدود صاحب المركز السابع بـ10 نقاط، لـ“رويترز“، أمس الجمعة:“لا أحد يستطيع أن ينكر أن الأهلي يمر حاليًا بأفضل حالاته الفنية والبدنية وهو ما يجعله يكتسح منافسيه“.

وأضاف:“ستكون مباراة صعبة للغاية، لكن طموحاتنا إيقاف صحوة الأهلي وتحقيق نتيجة إيجابية، وسنقدم أفضل ما لدينا أمام حامل اللقب“.

وتنطلق مباريات الجولة الثامنة، غدًا الأحد، بمباراتين إلى جانب مباراة الأهلي والحدود، حيث يستضيف نادي مصر الإسماعيلي ويحل أسوان ضيفًا على سموحة.

الزمالك يتطلع لمواصلة صحوته

ويتطلع الزمالك المنتشي بفوزه 2/0 على بيراميدز لمواصلة نتائجه الجيدة التي حققها آخر مباراتين تحت قيادة مدربه الجديد باتريس كارتيرون، ويرغب بتحقيق فوز جديد، بعد غد الاثنين، على مضيفه طلائع الجيش على أمل العودة سريعًا للمنافسة على الصدارة.

وقاد الفرنسي كارتيرون، مدرب الأهلي السابق، الزمالك للفوز على بريميرو أوغوستو الأنغولي 2/0 في الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، يوم السبت الماضي، قبل أن يفوز بالنتيجة ذاتها على بيراميدز في الدوري المحلي، يوم الخميس الماضي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، فيما يحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر بـ4 نقاط.

وقال سامي الشيشيني المدرب المساعد للزمالك إن فريقه أغلق صفحة الفوز على بيراميدز وبدأ الاستعداد لطلائع الجيش.

ونقل موقع النادي على الإنترنت عن الشيشيني قوله:“تركيزنا الآن على مواجهة طلائع الجيش، ونلعب على الفوز فقط في كل المواجهات التي نخوضها بغض النظر عن المنافس“.

ويلتقي، بعد غدٍ الاثنين، أيضًا طنطا مع الإنتاج الحربي، و“المقاولون العرب“ المتصدر مع وادي دجلة، ومصر للمقاصة مع الاتحاد السكندري.

وتختتم الجولة، يوم الثلاثاء المقبل، بمباراتين، إذ يلتقي المصري البورسعيدي مع إنبي، وبيراميدز سيستضيف الجونة.