بعد تسجيله في مباراة الزمالك ضد بيراميدز.. مصطفى محمد يرد على المنتقدين (فيديو)

قال مصطفى محمد، لاعب نادي الزمالك المصري، إنه لا يلتفت إلى الانتقادات التي تُوجه إليه من حين لآخر، مؤكدًا أنه يحترم أي انتقاد لكن دون أن يوليه اهتمامًا حتى لا يؤثر على مستواه، منوّهًا إلى أن أداءه خلال المباراة أمام بيراميدز هو الذي يحدد رضا الجمهور عنه أو عدمه، وهو ما يهمه.

وأضاف مصطفى، خلال لقاء تلفزيوني عقب المباراة، أنهم نفذوا خلال مباراة فريقه أمام بيراميدز تعليمات المدير الفني السويسري كارتيرون، الذي أطلعهم على نقاط الضعف والقوة للمنافس، مؤكدًا أنهم لعبوا ضد فريق كبير ومنافس قوي على لقب الدوري المصري.

وأشار مصطفى محمد إلى أنه وُفّق في إحراز الهدف الأول في المباراة، مشيرًا إلى أنه تحدث مع كارتيرون منذ بدء حضوره إلى النادي مديرًا فنيًا، بخصوص وضعه في الفريق والتركيز على الكرات العرضية التي يرى أنها نقطة قوة الفريق.

ونشر مصطفى محمد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ صورًا لاحتفاله بهدفه في شباك بيراميدز في الدوري الممتاز وعلق قائلًا: ”مش سامعك من الـ DJ“.

وسجل مصطفى محمد هدف التقدم للزمالك في شباك بيراميدز وساهم في حصول أشرف بن شرقي على ركلة جزاء جاء منها ثاني أهداف الفارس الأبيض، ليحتل الزمالك المركز الرابع بجدول الدوري بعد الفوز أمام بيراميدز.

وحقّق نادي الزمالك فوزًا مثيرًا على منافسه بيراميدز وتغلب عليه 2/0، ضمن مباريات الجولة السابعة (مؤجلة) من الدوري المصري الممتاز، الخميس.

ورفع الفوز رصيد الزمالك إلى 13 نقطة في المركز الرابع، إذ حقق فوزه الرابع في المسابقة، في حين خسر مرة وتعادل أخرى، ولعب الزمالك 6 مباريات، مقابل 5 للأهلي و7 لبيراميدز.

وجمدت الخسارة رصيد بيراميدز عند 12 نقطة ليتراجع إلى المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري المصري.

ويتصدر المقاولون العرب جدول ترتيب الدوري المصري وفي رصيده 16 نقطة من 7 مباريات، في حين يملك الأهلي 15 نقطة من 5 مباريات في المركز الثاني، ويملك الاتحاد السكندري 14 نقطة من 7 مباريات في المركز الثالث.