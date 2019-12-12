ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز (صورة)

حقق نادي الزمالك فوزًا مثيرًا على منافسه بيراميدز وتغلب عليه 2/0، لحساب مباريات الجولة السابعة (مؤجلة) من الدوري المصري الممتاز، الخميس.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح مصطفى محمد التسجيل للزمالك بضربة رأس متقنة مستغلًا كرة من محمد أوناجم في الدقيقة 52.

ومن ركلة جزاء عزز محمود علاء تقدم الزمالك في الدقيقة 79، لينتزع الأبيض 3 نقاط ثمينة

ورفع الفوز رصيد الزمالك إلى 13 نقطة في المركز الرابع، إذ حقق فوزه الرابع في المسابقة، في حين خسر مرة وتعادل أخرى، ولعب الزمالك 6 مباريات، مقابل 5 للأهلي و7 لبيراميدز.

وجمدت الخسارة رصيد بيراميدز عند 12 نقطة ليتراجع إلى المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري المصري.

ويتصدر المقاولون العرب جدول ترتيب الدوري المصري وفي رصيده 16 نقطة من 7 مباريات، في حين يملك الأهلي 15 نقطة من 5 مباريات في المركز الثاني، ويملك الاتحاد السكندري 14 نقطة من 7 مباريات في المركز الثالث.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على بيراميدز:

1. المقاولون العرب، 7 مباريات، 16 نقطة.

2. الأهلي، 5 مباريات، 15 نقطة.

3. الاتحاد السكندري، 7 مباريات، 14 نقطة.

4. الزمالك، 6 مباريات، 13 نقطة.

5. بيراميدز، 7 مباريات، 12 نقطة.