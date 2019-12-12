 الزمالك يقهر بيراميدز ويرتقي للمركز الرابع في ترتيب الدوري المصري (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الزمالك يقهر بيراميدز ويرتقي للمركز الرابع في ترتيب الدوري المصري (فيديو)

الزمالك يقهر بيراميدز ويرتقي للمركز الرابع في ترتيب الدوري المصري (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

انتزع نادي الزمالك فوزًا مثيرًا بنتيجة 2/0 على منافسه بيراميدز، اليوم الخميس، في إطار مباريات الجولة السابعة (مؤجلة) من الدوري المصري الممتاز.

وبعد شوط أول سلبي، افتتح مصطفى محمد التسجيل للزمالك بضربة رأس متقنة مستغلًا كرة من محمد أوناجم في الدقيقة 52.

وحصل الزمالك على ركلة جزاء، نجح محمود علاء في تسجيلها في الدقيقة 79، ليتفوق الزمالك 2/0.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع، بعدما حقق فوزه الرابع، مقابل خسارة وتعادل.

في المقابل، جمدت الخسارة رصيد بيراميدز عند 12 نقطة ليتراجع إلى المركز الخامس.

ولعب الزمالك 6 مباريات، مقابل 5 للأهلي و7 لبيراميدز.

ويتصدر المقاولون العرب جدول ترتيب الدوري المصري وفي رصيده 16 نقطة من 7 مباريات.

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