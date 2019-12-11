 ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على وادي دجلة والإسماعيلي على المقاصة (صورة) – إرم نيوز‬‎

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على وادي دجلة والإسماعيلي على المقاصة (صورة)

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على وادي دجلة والإسماعيلي على المقاصة (صورة)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

حقق الأهلي فوزه الخامس على التوالي بتغلبه 3-صفر على وادي دجلة، ليواصل انطلاقته المثالية في حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء.

وتصدر الأهلي المسابقة بعلامة النجاح الكاملة برصيد 15 نقطة متفوقًا بنقطتين على الاتحاد السكندري والمقاولون العرب أقرب المطاردين، وتتبقى مباراة لحامل اللقب.

ويظل وادي دجلة في المركز الأخير بثلاث نقاط فقط.

وانتظر الأهلي حتى الدقيقة 53 ليتقدم عبر رمضان صبحي الذي استغل كرة مرتدة من الحارس المخضرم محمد عبدالمنصف وراوغ أحد المدافعين ثم سدد في الشباك.

وضاعف المغربي وليد أزارو التقدم بتسديدة قريبة المدى بعد تمريرة حسين الشحات.

واختتم البديل أحمد الشيخ الثلاثية في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفي وقت سابق سجل الإسماعيلي هدفين في آخر عشر دقائق ليفوز 2-صفر على مصر للمقاصة، بينما تعادل حرس الحدود مع نادي مصر بدون أهداف.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا:

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