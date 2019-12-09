الاتحاد المصري يرفض التدخل في صراع الأهلي والزمالك بشأن صفقة كهربا

أكد مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد قد اتفقت فيما بينها بالوقوف على الحياد، في حالة إذا ما تفجرت أزمة جديدة بين الأهلي والزمالك في حالة إعلان القلعة الحمراء انضمام محمود كهربا لاعب نادي الزمالك السابق لصفوف المارد الأحمر.

وأردف المصدر في تصريحات خاصة لشبكة ”إرم نيوز“، أن اللجنة الخماسية قد اتفقت برئاسة عمرو الجنايني على أن يقتصر دورها على كونها حلقة وصل بين الناديين والمحكمة الرياضية في حالة تقديم نادي الزمالك شكوى ضد اللاعب، وكذلك الأمر بالنسبة لمحمود كهربا، حيث سيتم إرسال كافة الأوراق التي سيرسلها محاميه، والتي توضح الموقف إلى المحكمة الرياضية.

وجاء قرار اللجنة الخماسية من أجل عدم دخولها في صراعات مع أحد الناديين، خاصة في ظل حالة التربص بأعضاء اللجنة في جميع القرارات التي تخص القطبين، وكان آخرها فتح باب الاستبدال الذي طالب خلاله مسؤولو نادي الزمالك وعدد من أندية الدوري المصري من أعضاء اللجنة بضرورة فتح باب الاستبدال، حتى يتسنى للنادي ضم لاعبين جدد من أجل استكمال المشوار الأفريقي، وما كان من عمرو الجنايني رئيس اللجنة، إلا أنه طلب منهم الاتفاق بصفة ودية مع إدارة النادي الأهلي وفي حالة التوصل لاتفاق بين الطرفين، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم لن يمانع أمام رغبة الأندية.

وكان محمود كهربا قد فسخ تعاقده الصيف الماضي مع نادي الزمالك بسبب المستحقات المالية للاعب، وانتقل كهربا إلى صفوف نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي قبل أن يقرر نجم الزمالك السابق العودة إلى مصر مجددًا عبر بوابة النادي الأهلي.

وعقد اللاعب عدة جلسات مطولة مع مسؤولي القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية، اتفق خلالها على كافة التفاصيل، حيث سيحصل كهربا على 9 ملايين جنيه في الموسم الواحد بخلاف 3 ملايين أخرى كإعلانات ليتساوى مع لاعبي الفئة الأولى قي النادي، ووقع بعدها اللاعب على عقود انضمامه للقلعة الحمراء التي ستكون مدتها 4 مواسم ونصف.

ولم يتبقَّ سوى الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي من طرف النادي الأهلي بعدما نجح مسؤولو النادي في إقناع رينيه فايلر المدير الفني السويسري بأهمية ضم اللاعب لصفوف الفريق.