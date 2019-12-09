موجز أخبار الأهلي والزمالك: المهاجم الأجنبي يفجر الصدام في القلعة الحمراء.. وكارتيرون يطلب حل أزمة النقاز

يترقب عشاق الكرة المصرية اللقاء المرتقب بين الزمالك وبيراميدز يوم الخميس المقبل في واحدة من اللقاءات التي فرضت نفسها على أجواء الدوري المصري.

وشهد اليوم الاثنين عدة أحداث مهمة على صعيد الكرة المصرية وهو ما ترصده شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي:

المهاجم الأجنبي يفجر الصدام في الأهلي

تفجر صدام بين لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح والسويسري رينيه فايلر المدير الفني بعد الاجتماع الذي عقد خلال الساعات الماضية بخصوص المهاجم الأجنبي المقرر ضمه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويرغب فايلر في ضم مهاجم من بين لاعبين سبق أن دربهم في سويسرا بينما طرح مسؤولو الأهلي فكرة التعاقد مع التوغولي الدولي لابا كودغو مهاجم العين الإماراتي، بخلاف لاعبين آخرين من الدوريات العربية التي تمت متابعتهم.

وكان الأهلي قد أقنع فايلر بالتعاقد مع محمود عبدالمنعم ”كهربا“ مهاجم ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ومنتخب مصر لتدعيم مركز الجناح الهجومي وإيجاد بديل لرمضان صبحي الذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم الحالي من فريق هيديرسفيلد تاون الإنجليزي.

يأتي ذلك في الوقت الذي عقد فايلر جلسة فنية مع ياسر إبراهيم مدافع الفريق لاحتواء غضبه بعد أن خرج من قائمة لقاء الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة التي تشهد خوض مباراة وادي دجلة بعد غد الأربعاء في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع بمسابقة الدوري الممتاز.

كما انتظم صانع الألعاب صالح جمعة في مران اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة بعد التعافي من إصابته في العضلة الضامة خلال الفترة الماضية منعته من التواجد في التدريبات الجماعية.

وواصل علي لطفي حارس المرمى الغياب عن التدريبات الجماعية للإصابة، وقاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى تدريبات قوية لرباعي حراسة المرمي شريف إكرامي ومحمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

كارتيرون يطلب حل أزمة النقاز

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك حل أزمة اللاعب التونسي حمدي النقاز نجم الفريق بعد أن فسخ عقده من طرف واحد بسبب أزمة مستحقاته المالية.

وأبدى كارتيرون رغبته في حل أزمة النقاز خاصة أنه لاعب مهم وسيحتاجه الفريق في الفترة القادمة، كما عكف المدرب الفرنسي على متابعة فريقي الشباب والناشئين بالنادي من أجل تصعيد بعض العناصر الواعدة.

وتأكدت جاهزية عمر السعيد مهاجم الفريق لمباراة بيراميدز يوم الخميس المقبل بالدوري، كما منح كارتيرون راحة سلبية لمحمود عبدالرازق شيكابالا ومحمود حمدي الونش وعبدالله جمعة ومحمود علاء لاعبي الفريق.. ونفى مسؤولو الزمالك في بيان رسمي إقالة الدكتور محمد عيد عضو الجهاز الطبي للفريق الأبيض.

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنهاء عقد الصربي ميتشو المدير الفني السابق للفريق الأبيض بالتراضي وحصول الأخير على مستحقاته، مشددًا على أن رحيل ميتشو كان بسبب رسائل دعم اللاعبين له بعد الخسارة أمام مازيمبي الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا 0/3.

ونفى مرتضى إصابة ميتشو بمرض السرطان كما أكد أنه لا صحة لما تردد حول تدخله في تشكيلة الفريق في عهد ميتشو الذي أكد أنه سعيد بالفترة التي قضاها مع الزمالك ويتمنى التوفيق للفريق الأبيض.

بيراميدز يفاوض السعيد للتجديد

بدأ نادي بيراميدز مفاوضات مكثفة من أجل تجديد عقد عبدالله السعيد صانع ألعاب وقائد الفريق بعد أن دخل الزمالك في مفاوضات للتعاقد معه.

واستأنف الفريق تدريباته دون راحة استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل وسط جاهزية لجميع لاعبي الفريق بعد الفوز على نواذيبو الموريتاني بسداسية دون رد في الكونفدرالية الأفريقية.

المصري يحدد سعر العراقي

حدد مسؤولو النادي المصري البورسعيدي سعر اللاعب كريم العراقي ظهير أيمن الفريق في الموسم الجديد.

وأغلق مسؤولو المصري باب الرحيل للعراقي لحين خوض أولمبياد طوكيو، كما حددت إدارة النادي 3 ملايين يورو للاستغناء عن خدمات اللاعب المتألق.