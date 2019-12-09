لجنة التخطيط في النادي الأهلي المصري ترفض رحيل صالح جمعة

تسود حالة من الانقسام داخل النادي الأهلي المصري، بسبب مصير صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، في ظل الأنباء التي ترددت عن رغبة رينيه فايلر، المدير الفني، في رحيله بسبب عدم الاقتناع بمستواه الفني والبدني حيث لا يؤدي اللاعب التدريبات بجدية وكذلك سلوكه خارج الملعب بكثرة السهر ما يتسبب في كثرة تعرضه لإصابات عضلية رغم قلة مشاركاته في المباريات.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات لـ“إرم نيوز“: ”لجنة التخطيط في اللأهلي تعترض على رغبة فايلر في رحيل صالح جمعة في يناير، بسبب عدم وجود صانع ألعاب في النادي إلا محمد مجدي قفشة في ظل إصاب محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي وغيابه لنهاية الموسم الحالي وتقدم سن وليد سليمان، والذي يعتمد عليه فايلر في هذا المركز في المباريات الأخيرة بعد إصابة حمدي فتحي، وقلة خبرة عمار حمدي الذي يحتاج لوقت طويل“.

وأضاف: ”لجنة التخطيط أبلغت فايلر بضرورة استمرار صالح على الأقل لنهاية الموسم الحالي، خاصة أنه مقيد في القائمة الأفريقية للفريق وخسائر رحيله من النادي أكثر من فوائدها، وطلبت منح اللاعب فرصة حقيقية في الفترة المقبلة من أجل الحكم النهائي عليه، قبل تحديد مصيره في نهاية الموسم الحالي“.

ومن جانب آخر، أظهر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، العين الحمراء للاعبي الفريق الأول، خاصة بعد حالة الانفلات التي حدثت في لقاء الهلال السوداني، الجمعة الماضي في الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وقيام اللاعب المغربي وليد أزارو بالاعتراض على قرار فايلر بعدم الدفع به في اللقاء وتفضيل مروان محسن، وقام اللاعب برفض استكمال التسخين وألقى قميص النادي على الأرض، وكذلك المشادة التي وقعت بين رامي ربيعة وأحمد فتحي عقب نهاية اللقاء بسبب غضب الأخير من الهدف الذي أحرزه الهلال في الدقيقة الأخيرة للقاء.

وعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، جلسة مع لاعبي الفريق قبل مران الأهلي الذي أقيم صباح اليوم استعدادًا للقاء وادي دجلة في الدوري العام والذي يقام الأربعاء المقبل، ونقل لهم غضب الخطيب من الأحداث التي وقعت في لقاء الهلال.

وأكد مدير الكرة أن رئيس النادي طلب توقيع عقوبات مالية كبيرة على أي لاعب سيعترض على قرارات الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، خاصة أن النادي مقبل علي سلسلة من المباريات المهمة في الدوري ودوري أبطال أفريقيا ويحتاج للهدوء والتركيز، كما سيتم مضاعفة العقوبات في حالة حدوث أي خروج عن النص بين لاعبي الفريق.

وفتح نادي الزمالك خط مفاوضات مع محمود البدري مدافع الإنتاج الحربي لضمه لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة لتدعيم خط الدفاع وستكون الصفقة في يناير في حالة فتح الاستبدال من قبل اتحاد الكرة وسيتم تأجيلها للموسم المقبل في حالة رفض فتح الاستبدال.

وينتهي عقد البدري مع الإنتاج الحربي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناد مجانًا بداية من شهر يناير المقبل؛ ما يسهل مهمة الزمالك في ضم اللاعب.

يذكر أن محمود البدري أحد ناشئي الزمالك وسبق له أن خاض مباراة وحيدة مع الفريق الأول أمام الإنتاج الحربي.