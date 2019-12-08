تقارير تكشف تفاصيل إتمام تعاقد النادي الأهلي المصري مع محمود ”كهربا“ (فيديو)

كشف تقارير إعلامية عن تفاصيل تعاقد النادي الأهلي المصري، مع محمود عبدالمنعم ”كهربا“، المحترف حاليًا بصفوف ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة بشكل رسمي.

وأضاف الإعلامي هاني حتحوت، خلال تقديمه برنامجه ”الماتش“ المذاع على قناة ”صدى البلد“، يوم الأحد، أن إدارة الأهلي توصلت إلى اتفاق مع ”كهربا“، من أجل ارتداء القميص الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح حتحوت، أن مطالب اللاعب المادية، كانت هي الحائل وراء إتمام الصفقة، حيث طالب كهربا، الحصول على 20 مليون جنيه، بجانب الإعلان عن قيمة تعاقده، عبر وسائل الإعلام، وهو ما قوبل بالرفض من جانب الأهلي، الذي عرض 5 ملايين فقط.

وقال حتحوت أيضًا، إن الأهلي اتفق مع كهربا، أخيرًا على ضمه لمدة أربعة مواسم ونصف، بداية من يناير المقبل، مقابل منحه 9 ملايين جنيه خالية من الضرائب، بالإضافة إلى دفع 400 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ناديه البرتغالي، وهذا في إطار إقناع كهربا بعدم التمسك بشروطه المالية.

ووافق كهربا علي النزول بقيمة التعاقد الخاص به ليكون متوافقًا مع لاعبي الفئة الأولي في الأهلي وتحديدا آخر مبلغ تم دفعه لصفقة حديثة وهي صفقة انضمام حسين الشحات.

وكان رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، أعطى الضوء الأخضر خلال الأيام الماضية لإتمام الاتفاق مع كهربا.

يذكر أن كهربا رحل عن الزمالك دون رغبة النادي الأبيض قبل نهاية الموسم الماضي، بحجة نهاية عقده مع النادي الأبيض الذي يقول مسؤولوه إن العقد لايزال ساريًا.

وانضم صاحب الـ25 عامًا إلى أفيس في سوق الانتقالات الصيفية الماضية وشارك مع الفريق في 5 مباريات وسجل هدفًا وحيدًا.