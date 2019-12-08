المصري يتصدر ونهضة بركان يتعادل مع زاناكو في ”الكونفدرالية“ الأفريقية

تعادل نهضة بركان المغربي 1-1 خارج أرضه مع زاناكو الزامبي ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية في دور المجموعات في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بينما تصدر المصري البورسعيدي المجموعة الأولى من انتصارين، اليوم الأحد.

وارتقى نهضة بركان، وصيف بطل الموسم الماضي، لصدارة المجموعة بأربع نقاط من مباراتين متقدمًا بفارق الأهداف عن موتيما بيمبي من الكونغو الديمقراطية الذي فاز خارج ملعبه 2-صفر على إيساي من بنين متذيل الترتيب دون نقاط.

ومنح المهاجم جبريل واتارا من بوركينا فاسو التقدم لنهضة بركان في الدقيقة 15 بضربة رأس إثر ركلة حرة نفذها إسماعيل المقدم.

وأدرك زاناكو التعادل بعد عشر دقائق إثر تمريرة عرضية من مانزيبا جيلي حولها شارلز زولو بضربة رأس للشباك.

وتراجع أداء نهضة بركان في الشوط الثاني حيث كان زولو قريبًا من هز الشباك في الدقيقة 55 من وضع انفراد لكن الحارس زهير العروبي تدخل بنجاح ليمنع هز شباكه.

*المصري يتصدر

وفي المجموعة الأولى، حقق المصري انتصاره الثاني على التوالي بفوزه الكبير 4-2 على ضيفه إينوجو رينجرز النيجيري ليتصدر المجموعة الأولى بست نقاط قبل لقاء منافسه المحلي بيراميدز مع ضيفه نواذيبو الموريتاني في القاهرة في وقت لاحق اليوم.

ومنح النيجيري أوستن أموتو التقدم للمصري بعد خمس دقائق من البداية عندما تلقى تمريرة من مفتاح طقطق لينهي الهجمة في الشباك.

وعزز أحمد ياسر النتيجة في الدقيقة 27 عندما تلقى تمريرة من كريم العراقي ليرسل كرة من خارج منطقة الجزاء في شباك حارس الضيوف.

وجعل طقطق النتيجة 3-صفر لأصحاب الأرض بعد تمريرة من العراقي أيضًا أنهاها اللاعب الليبي بتسديدة قوية في الشباك بعد ثلاث دقائق من استئناف اللعب.

واختتم حسن علي أهداف المصري قبل النهاية بسبع دقائق لكن قلص الضيوف النتيجة بعدها بثلاث دقائق عبر البديل إيزيكوي تشينونسو بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع أحرز مدافع المصري أحمد شوشة هدف الضيوف الثاني بالخطأ في مرماه.

*خسارة النصر

وخسر النصر الليبي خارج أرضه 3-صفر أمام هورويا الغيني ضمن المجموعة الثالثة إذ انتهى الشوط الأول بتقدم صاحب الأرض الذي أضاف هدفين في الشوط الثاني.

وفي مالي فاز جوليبا 1-صفر على بيدفست ويتس الجنوب أفريقي ليتقاسم الصدارة مع هورويا ولكل منهما أربع نقاط.

ويملك بيدفست ويتس والنصر نقطة واحدة من مباراتين.

وضمن المجموعة الرابعة فاز إنيمبا النيجيري 1-صفر على ضيفه سان بيدرو من ساحل العاج ليتساوى في رصيد النقاط مع حسنية أغادير المغربي المتصدر ولكل منهما ثلاث نقاط.

ويلتقي أغادير في وقت لاحق اليوم مع بارادو الجزائري الذي يملك نقطة واحدة متساويًا مع سان بيدرو.