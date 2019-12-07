مدرب الأهلي المصري يطلب مهاجمًا ومدافعًا.. وتأجيل صفقة كهربا وعقوبات على أزارو وفتحي وربيعة

طلب رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي المصري، ضرورة رحيل المغربي وليد أزارو خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي لتدعيم خط الهجوم، من أجل استكمال المنافسة على بطولة دوري أبطال أفريقيا، خاصة أن الفترة الأخيرة أثبتت أن الفريق لا يمتلك مهاجمًا يستطيع صناعة الفارق.

وأبدى فايلر عدم اقتناعه بمستوى كل من صلاح محسن ومروان محسن ووليد أزارو، لذا يعتمد على النيجيري جونيور أجاي كمهاجم صريح، رغم أن مركزه الأساسي هو لاعب جناح هجومي.

وقال مصدر داخل الأهلي، في تصريحات لـ“إرم نيوز“: ”دخلت العلاقة بين رينيه فايلر ووليد أزارو إلى نفق مظلم، خاصة بعد أن اعترض الأخير بشكل غير لائق على عدم مشاركته في لقاء الهلال السوداني أمس في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وأبدى غضبه من مشاركة مروان محسن على حسابه في الدقائق الأخيرة، رغم إحرازه هدفين في لقاء الفريق السابق أمام بني سويف في بطولة كأس مصر وكان يتوقع أن يشارك كأساسي في لقاء الهلال أو على الأقل كبديل“.

وأضاف المصدر: ”فايلر طلب من سيد عبدالحفيظ توقيع عقوبة مالية صارمة على أزارو، حتى يكون عبرة لأي لاعب يفكر في الاعتراض على قرارات الجهاز الفني، كما طلب المدير الفني للقلعة الحمراء ضرورة رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، خاصة أن مستواه الفني لا يليق بمهاجم بحجم الأهلي، وعلى الإدارة سرعة التعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر خلال الفترة المقبلة“.

وتابع: ”فايلر طلب أيضًا تأجيل صفقة محمود عبدالمنعم كهربا لنهاية الموسم الحالي، خاصة أن النادي متاح له التعاقد مع صفقتين فقط، لذا الأولوية للتعاقد مع مهاجم أفريقي ومدافع دولي سواء كان أحمد حجازي لاعب ويست برومتش ألبيون الإنجليزي، أو السماح برحيل الأنجولي جيرالدو والتعاقد مع مدافع أفريقي“.

ومن جانب آخر، استقر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، على توقيع عقوبة مالية كبيرة على الثنائي رامي ربيعة وأحمد فتحي مدافعي الفريق، بسبب دخولهما في مشادة عقب نهاية لقاء الهلال السوداني. وكان فتحي قد قام بتعنيف ربيعة بشدة بعد نهاية لقاء أمس وحمله مسؤولية الهدف الذي دخل في شباك القلعة الحمراء في آخر دقيقة في اللقاء بسبب التقدم للأمام وترك مكانه في خط الدفاع، وهو الأمر الذي أثار غضب ربيعة ودخل في مشادة مع فتحي وكادت الأمور تتطور لولا تدخل حسين الشحات.

كما استقر عبدالحفيظ على توقيع عقوبة مالية كبيرة على أزارو بناء على طلب رينيه فايلر المدير الفني للفريق، وتوجيه تحذير شديد اللهجة للاعب بتغليظ العقوبة في حالة تكرار الاعتراض على أي قرار للجهاز الفني.

وفي سياق آخر، طلب سعد سمير، مدافع الفريق، الحصول على فرصة المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا بجذع في الرباط الداخلي والخارجي وقطع جزئي في الرباط الخلفي الصليبي، حتى يستعيد مستواه الفني.