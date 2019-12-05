موجز أخبار الأهلي والزمالك: الأبيض يفكر في عودة عمر جابر.. والأحمر يشعل صراع صفقة العراقي

لا تتوقف محاولات مسؤولي قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك لتدعيم صفوف الفريقين بصفقات متميزة ليس فقط على مدار الانتقالات الشتوية بعد أسابيع قليلة مع حلول شهر يناير المقبل، بل وللتفاوض من أجل ضم لاعبين في الموسم الجديد.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019، في السطور القادمة:

الأهلي يشعل صراع صفقة العراقي

أشعل فريق الأهلي صراع خطف خدمات كريم العراقي ظهير أيمن المنتخب الأولمبي وفريق المصري البورسعيدي بعدما أبدى مسؤولو لجنة التخطيط في القلعة الحمراء رغبتهم في ضم اللاعب في الموسم الجديد.

ويفكر مسؤولو الأهلي في التعاقد مع العراقي من خلال وسيط خارجي ينتقل له اللاعب ثم يعود من بوابة الفريق الأحمر، خاصة أن اللاعب يعد من أبرز المواهب الواعدة في الكرة المصرية.

وكان مسؤولو الزمالك قد بدؤوا محاولات لضم العراقي في الموسم الجديد من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض بصفقة اللاعب الذي تألق ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

واختتم الأهلي تدريباته استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني غدًا السبت في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وأكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أن الفريق سيكون على موعد مع مباراة مهمة من أجل حصد النقاط الثلاث في هذه المواجهة.

وأضاف فايلر أن الأهلي يحترم جميع منافسيه، وجميع مباريات البطولة الأفريقية تبقى قوية للغاية موضحًا أنه درس فريق الهلال السوداني بشكل جيد جدًا طوال الفترة الماضية والفريق سيكون جاهزًا لمواجهة الغد.

وأشار فايلر إلى أن الجهاز الفني قام بتجهيز اللاعبين بشكل جيد لمواجهة الهلال من خلال عمليات الاستشفاء التي تمت للاعبين لمواجهة ضغط المباريات خلال الفترة الماضية.

وشدد المدافع رامي ربيعة على أهمية مباراة الهلال مؤكدًا أن الأهلي يسعى لتحقيق الفوز غدًا، وحصد نقاط المباراة لتعويض خسارة المباراة أمام النجم الساحلي التونسي وسيكون للجماهير دورًا كبيرًا في تحقيق الفوز.

الزمالك يستطلع رأي عمر جابر للعودة

استطلع مسؤولو نادي الزمالك رأي اللاعب عمر جابر نجم فريق بيراميدز والذي لعب للفريق الأبيض لسنوات بخصوص العودة من جديد للقلعة البيضاء.

وبدأ مسؤولو الزمالك محاولات لضم عمر جابر في الموسم المقبل بعد أن تصاعدت أزمة التونسي حمدي النقاز الذي فسخ عقده لعدم حصوله على مستحقاته المالية لمدة 4 شهور.

وشن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجومًا حادًا ضد حمدي النقاز في مقطع فيديو نشره اليوم الخميس واتهمه بالنصب على مدير أعماله السابق نبيل أبوزيد، كما توعد الأهلي في حالة ضم محمود عبد المنعم كهربا مهاجم ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.

وخاض الزمالك مرانه اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة بريميرو دو أغوستو الأنغولي بعد غدٍ السبت في دوري أبطال أفريقيا.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض مؤتمرًا صحفيًا اليوم بإستاد السلام أعلن خلاله ثقته في قدرة لاعبي الزمالك على تصحيح الأمور والعودة بقوة للمسار الصحيح في دوري الأبطال.

وأكد كارتيرون أنه سيلعب على تحقيق الفوز ليس فقط بالمباراة، ولكن باللقب لأن الزمالك فريق كبير ويملك 5 ألقاب بهذه البطولة وسيسعى للتتويج.

مفاجأة في كأس مصر

أقيمت اليوم الخميس 3 مواجهات في دور الـ32 ببطولة كأس مصر شهدت مفاجأة بعد أن نجح فريق أبوقير للأسمدة الذي يلعب بدوري القسم الثاني في إقصاء الإنتاج الحربي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وتخطى المصري عقبة فريق قناة برباعية نظيفة ليصعد لمواجهة المقاولون العرب في دور الستة عشر كما صعد بيراميدز على حساب النجوم.

لائحة جديدة في الاتحاد

قرر محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري وضع لائحة جديدة لتحقيق الفوز في البطولة العربية بمضاعفة المكافآت المالية بعد بلوغ دور الأربعة.

ويلعب الاتحاد مع النصر بعد غدٍ السبت في دور الـ32 ببطولة كأس مصر، وأعلن الاتحاد غياب الرباعي خالد قمر وأحمد نبيل مانجا ومحمود رزق للإنذار الثالث وهشام محمد لوفاة والده.