تقارير: تغيير اسم ملعب السلام إلى النادي الأهلي المصري

‏أعلن الإعلامي المصري أحمد شوبير، تغيير اسم ستاد السلام إلى ستاد النادي الأهلي المصري بشكل رسمي، ووضع شعار النادي على الاستاد.

جاء ذلك بعدما أعلنت شركة استادات القابضة، في بيان عبر موقعها الرسمي، إتمام الاستحواذ على نسبة 51% من أسهم شركة ”بريزنتيشن لايف“ صاحبة الحقوق والعلامة التجارية لقناة النادي الأهلي، وبموجب هذا الاستحواذ ستتولى شركة ”بريرنتيشن لايف“ إدارة قناة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة تحت مظلة شركة ”استادات القابضة“.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب، في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء بمقر النادي: فكرنا أن يكون ستاد السلام من حق النادي الأهلي في السنوات المقبلة، حتى نحقق الحلم الأكبر وهو بناء ستاد الأهلي“.



وأضاف الخطيب أن إدارة النادي تواصل العمل على كيفية تحقيق حلم ستاد الأهلي، متابعًا: سوف نبنيه بأيدينا جميعًا أعضاء وجماهير ومحبي النادي الأهلي.

وتابع رئيس النادي الأهلي: ”بوجود اسم الفريق على ملعب السلام، سيكون لجماهير الأهلي ملعب يحتضنهم حتى نبني ستاد الأهلي.

وأوضح أنه سيكون هناك ملاعب فرعية بملعب الأهلي الجديد بجانب استراحة للناشئين، وهو ما سيوفر الكثير من الأمور على النادي الأهلي في جميع النواحي، إضافة إلى أنه سيكون هناك أكاديمية خاصة بالأهلي لها إيراد خاص وبالتالي سيتم نقل كل الأمور المتعلقة بقطاع الناشئين من فرع مدينة نصر لكي يتم استغلالها في أمور أخرى.

من جهتها قالت شركة ”استادات“ ـ عبر بيان رسمي صادر عنها أمس الثلاثاءـ إلى أنها ستعلن عن العديد من المفاجآت الضخمة خلال المرحلة المقبلة وسيتم الكشف عنها تباعًا، متمنية أن تحوز على رضى كافة أطياف الشعب المصري فيما تقدمه من عمل وجهد لتطوير المنظومة الرياضية في مصر.

يذكر أن الأهلي كان قد حصل على الموافقات الأمنية لزيادة عدد جماهيره في مواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على إستاد السلام، التي تأتي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.