ماذا يعني حصول النادي الأهلي على ستاد السلام ”حق انتفاع“؟

توصل مجلس إدارة النادي الأهلي لاتفاق مع شركة ”استادات“، بشأن الاستحواذ على ”استاد السلام“ بحق انتفاع لمدة تتراوح بين 10 إلى 25 عامًا، على أن يستضيف مباريات الفريق الأول خلال مدة التعاقد.

وكشف مصدر لـ“إرم نيوز“، أنه بموجب هذا التعاقد سيصبح استاد السلام ملكًا للأهلي، لمدة 25 عامًا، ويحق له اللعب على أرضيته في مباريات الدوري ودوري أبطال إفريقيا، كما سيكون للأهلي الحق في الموافقة أو رفض إقامة أي فريق آخر لمبارياته في الاستاد.

وبحسب المصدر سيتم عرض الأمر على مجلس إدارة النادي الأهلي من أجل توقيع التعاقد مع الشركة بشكل رسمي.

وقال الإعلامي أحمد شوبير المقرب من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي :“اليوم سيعرض الكابتن محمود الخطيب علي مجلس إدارة النادي الأهلي مقترحين، الأول أن يكون لشركة استادات القابضة الاستحواذ على نسبة ٥١ % من أسهم القناة على أن يتم تطوير محتوى القناه بالكامل .. الثاني هو الحصول على حق انتفاع استاد السلام لفتره تتراوح من 10 إلى 25 عامًا ويصبح الملعب الرسمي للنادي الأهلي“.

وتابع :“وفي حالة موافقة المجلس سيتم عقد مؤتمر داخل ملعب التتش لإعلان كافة التفاصيل .. هذا وتجري الآن الاستعدادات داخل ملعب التتش لعقد المؤتمر الصحفي .. محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أحاط الأمر بالسرية الكاملة وإعلانه اليوم كي تكون مفاجأه لأعضاء وجماهير الأهلي“.

وعانى النادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة في مسألة ترتيب الملاعب التي تستضيف مباريات الفريق.

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة الأهلي سيعقد مؤتمرًا صحفيًا، بحضور ممثلي شركة ”استادات“، لتوضيح كافة تفاصيل التعاقد.

وكانت شركة ”استادات القابضة“ قد أعلنت استحواذها على نسبة 51% من أسهم شركة بريزنتيشن لايف المالية لحقوق وعلامة قناة النادي الأهلي التجارية.

ووفقًا لما أعلنته الشركة في بيان رسمي، فإن النسبة التي استحوذت عليها استادات القابضة سيجعلها تتولى إدارة قناة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

من جانب آخر، حصل مسؤولو الأهلي على موافقة الجهات الأمنية لزيادة عدد الجماهير في مباراة الهلال السوداني المقرر إقامتها الجمعة المقبل في منافسات الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووافقت الجهات الأمنية على طلب الأهلي بزيادة عدد الجماهير المقرر حضورها المباراة من 10 آلاف إلى 15 ألف متفرج، بزيادة قدرها خمسة آلاف مشجع.

أحمد فتحي يثير الجدل

إلى ذلك، فتح أحمد فتحي نجم النادي الأهلي، الباب أمام الاجتهادات حول رحيله عن الفريق الأحمر مع اقتراب عقده من الانتهاء بنهاية الموسم الحالي.

وكتب فتحي تغريدة مثيرة للجدل عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”القرارات التي تصنعها الكرامة صح.. حتى لو وجعتك“.

وأثارت تغريدة فتحي التكهنات بشأن مستقبله مع الأهلي وسط تساؤلات من متابعيه ومطالبات له بتوضيح حقيقة علاقة الأمر بتجديد عقده.

وأعلن فتحي مؤخرًا ترحيبه بالبقاء مع الأهلي حتى الاعتزال، مؤكدًا في حوار تلفزيوني أنه رفض عرضًا من بيراميدز قبل لقاء كأس السوبر المصري أمام الزمالك في شهر سبتمبر الماضي.

وكان أحمد فتحي صاحب الـ35 عامًا قد دخل في أزمة قبل تجديد عقده في بداية الموسم الماضي بعد أنباء عن مفاوضات الزمالك لضمه ولكنه اختار التجديد.