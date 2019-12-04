محمد صلاح وساديو ماني وثلاثي جزائري ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن القائمة النهائية لأفضل لاعب في عام 2019.

وضمت القائمة محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، إذ ينافس 9 لاعبين آخرين أبرزهم السنغالي ساديو ماني ورياض محرز نجم الجزائر ومانشستر سيتي.

ويتم الإعلان عن الفائزين بجوائز الاتحاد الأفريقي يوم الـ7 من يناير المقبل بأحد فنادق سهل حشيش بالغردقة في مصر.

وكان محمد صلاح توّج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا آخر عامين.

ومن المقرر أن يتم تقليص عدد اللاعبين المرشحين مرة أخرى قبل ساعات قليلة من موعد الحفل.

وجاءت القائمة النهائية كالآتي:

1- محمد صلاح (مصر وليفربول)

2- ساديو ماني (السنغال وليفربول)

3- رياض محرز (الجزائر ومانشستر سيتي)

4- كاليدو كوليبالي (السنغال ونابولي)

5- حكيم زياش (المغرب وأياكس)

6- إسماعيل بن ناصر (الجزائر وميلان)

7- بيير أوباميانغ (الغابون وآرسنال)

8- يوسف البلايلي (الجزائر وأهلي جدة)

9- أندريه أونانا (الكاميرون وأياكس)

10- أوديون إيغالو (نيجيريا وشنغهاي شينهوا)

3⃣0⃣ ➡ 1⃣0⃣ The list of Africa's elite now has 10 names ???????? Who'll be crowned African Player of the Year? ???? #CAFAwards2019 pic.twitter.com/qqrhq25vMN — CAF (@CAF_Online) December 4, 2019

وكشف الكاف أن القائمة المختصرة للمرشحين تحددت بناء على تصويت لجنة الاتحاد الأفريقي الفنية للتطوير ومجموعة من خبراء الإعلام.

وأوضح الاتحاد الأفريقي أن المرحلة الأخيرة للتصويت سيتم اختيارها من قبل مدربي المنتخبات وقادة المنتخبات الأولى للاتحاد الأفريقي.

المرشحون داخل القارة

كما أعلن ”كاف“ عن القائمة النهائية لأفضل لاعب داخل القارة.

وشهدت القائمة الأولية عددًا من لاعبي الأهلي والزمالك المصريين، مثل: علي معلول من الأهلي، وفرجاني ساسي ومحمود علاء بالإضافة إلى طارق حامد من الزمالك.

وأعلن كاف، اليوم الأربعاء، عبر موقعه الرسمي القائمة النهائية لأفضل لاعب في القارة والتي شهدت خمسة أسماء وهم: أنيس البدري (الترجي)، لابا كودجا (نهضة بركان – العين الإماراتي)، طه ياسين خنيسي (الترجي)، طارق حامد (الزمالك)، يوسف بلايلي (الترجي – الأهلي السعودي).