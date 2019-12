محمد صلاح وساديو ماني وثلاثي جزائري ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن القائمة النهائية لأفضل لاعب في عام 2019.

وضمت القائمة محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، إذ ينافس 9 لاعبين آخرين أبرزهم السنغالي ساديو ماني ورياض محرز نجم الجزائر ومانشستر سيتي.

ويتم الإعلان عن الفائزين بجوائز الاتحاد الأفريقي يوم الـ7 من يناير المقبل بأحد فنادق سهل حشيش بالغردقة في مصر.

وكان محمد صلاح توّج بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا آخر عامين.

ومن المقرر أن يتم تقليص عدد اللاعبين المرشحين مرة أخرى قبل ساعات قليلة من موعد الحفل.

وجاءت القائمة النهائية كالآتي:

1- محمد صلاح (مصر وليفربول)

2- ساديو ماني (السنغال وليفربول)

3- رياض محرز (الجزائر ومانشستر سيتي)

4- كاليدو كوليبالي (السنغال ونابولي)

5- حكيم زياش (المغرب وأياكس)

6- إسماعيل بن ناصر (الجزائر وميلان)

7- بيير أوباميانغ (الغابون وآرسنال)

8- يوسف البلايلي (الجزائر وأهلي جدة)

9- أندريه أونانا (الكاميرون وأياكس)

10- أوديون إيغالو (نيجيريا وشنغهاي شينهوا)

