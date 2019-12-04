أحمد فتحي يزيد الجدل بشأن رحيله عن النادي الأهلي المصري بتغريدة غامضة

فتح أحمد فتحي، نجم النادي الأهلي المصري، الباب أمام الاجتهادات حول رحيله عن الفريق الأحمر مع اقتراب عقده من الانتهاء بنهاية الموسم الحالي.

وكتب فتحي تغريدة مثيرة للجدل عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”القرارات التي تصنعها الكرامة صح.. حتى لو وجعتك“.

وأثارت تغريدة فتحي التكهنات بشأن مستقبله مع الأهلي وسط تساؤلات من متابعيه ومطالبات له بتوضيح حقيقة علاقة الأمر بتجديد عقده.

القرارات التى تصنعها الكرامة صح.. حتي لو وجعتك — Ahmed Fathi (@AhmedFathi) December 4, 2019

وأعلن فتحي مؤخرًا ترحيبه بالبقاء مع الأهلي حتى الاعتزال، مؤكدًا في حوار تلفزيوني أنه رفض عرضًا من بيراميدز قبل لقاء كأس السوبر المصري أمام الزمالك في شهر سبتمبر الماضي.

وكان أحمد فتحي صاحب الـ35 عامًا قد دخل في أزمة قبل تجديد عقده في بداية الموسم الماضي بعد أنباء عن مفاوضات الزمالك لضمه ولكنه اختار التجديد.

وشارك أحمد فتحي، مساء أمس الثلاثاء، في مباراة فريقه أمام بني سويف، حيث حقق الأهلي فوزًا غاليًا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة كأس مصر.

ولعب أحمد فتحي في صفوف الإسماعيلي المصري وشيفيلد يونايتد الإنجليزي قبل رحيله للأهلي في عام 2007 وأعير لفترة إلى كاظمة الكويتي وساهم في تحقيق العديد من البطولات للفريق الأحمر على رأسها دوري أبطال أفريقيا أعوام 2008 و2012 و2013 كما خاض تجربة قصيرة في أم صلال القطري.

وكان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، قد طلب التعاقد مع مهاجم أجنبي، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وتجهز اللجنة الفنية داخل القلعة الحمراء سيرة عدد من مهاجمي أوروبا، لعرضهم على فايلر، من أجل اختيار مهاجم لقيادة هجوم الأهلي.

ورفض فايلر فكرة التعاقد مع مهاجم أفريقي، في ظل تواجد النيجيري جونيور أجايي، والاعتماد عليه بشكل رسمي في المباربات.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن فتحي متمسك بتجديد التعاقد مع الأهلي لمدة موسمين قد يكونان الأخيرين في مسيرته وأن يعلن بعدهما الاعتزال نهائيًا، وهو ما ترفضه إدارة النادي التي ترى ضرورة التجديد معه لموسم آخر فقط.

ويرى فتحي في نفس الوقت أنه ما زال قادرًا على العطاء داخل المستطيل الأخضر وقد يستمر في الملاعب حال وصول منتخب مصر لمونديال 2022 الذي سيقام في قطر.