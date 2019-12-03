موجز أخبار الأهلي والزمالك: رمضان صبحي يزيد غموض صفقة كهربا.. وحمدي النقاز يترقب عرضًا سعوديًا

يعيش فريقا الأهلي والزمالك عدة أحداث مثيرة تتصدر المشهد في الأوساط الكروية المصرية خلال الساعات القليلة الماضية.

وبدأ الزمالك صفحة جديدة بعد قرار تعيين الفرنسي باتريس كاريترون، المدير الفني للفريق الأبيض، كما أن الأهلي تحرك بشكل أكبر ضد الحكم البتسواني جوشوا بوندو، الذي أدار لقاء النجم الساحلي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك والكرة المصرية:

رمضان صبحي يزيد غموض صفقة كهربا

زاد رمضان صبحي، لاعب فريق الأهلي المعار من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي، لنهاية الموسم الجدلي حول مصير صفقة محمود عبد المنعم كهربا مهاجم ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، رغم التقارير التي أفادت توقيع الأخير سرًا للأهلي تمهيدًا للانضمام للفريق في يناير المقبل.

وحسم رمضان قراره ورفض الرحيل عن الأهلي في شهر يناير المقبل، رغم دخول بعض الأندية في محاولات لضمه وقطع إعارته للأهلي، ولكن اللاعب تمسك بالبقاء لنهاية الموسم الحالي وحسم موقفه بعد نهاية الموسم.

وربط السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، قرار ضم كهربا برحيل رمضان صبحي، وهو الأمر الذي أثار الغموض حول إمكانية التعاقد مع لاعب الزمالك السابق الذي خرج برسالة تبدو غاضبة عبر حسابه بموقع ”إنستغرام“، وفسرها الكثيرون بأنها تخص مسألة انتقاله المنتظر للأهلي معبرًا عن حيرته بخصوص مستقبله، وكتب: ”هل التأخيرة يكون فيها الخير، أم أن خير البر عاجله، أم خير الحلول الوسط؟“.

في المقابل، تحسم الأشعة موعد عودة المدافع محمود متولي، بعد إصابته في العضلة الخلفية التي تعرض لها، كما أن محمد هاني الظهير الأيمن يخضع لفحص طبي بعد إصابته بإجهاد عضلي خلال التدريبات الماضية لحسم مشاركته في لقاء الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل.

الأهلي يعلن الحرب على التحكيم الأفريقي

أعلن النادي الأهلي الحرب على التحكيم الأفريقي وقام بتصعيد شكواه التي قدمها للكاف إلى الاتحاد الدولي ”فيفا“.

وقدم الأهلي شكوى رسمية لرئيس لجنة الأخلاق بـ“فيفا“ ضد البتسواني جوشوا بوندو، الذي أدار لقاء النجم الساحلي التونسي بعد أن اعترض الأهلي على قرار طرد لاعبه أيمن أشرف بعد مرور 12 دقيقة واعتبر القرار سببًا في هزيمته أمام الفريق التونسي بهدف نظيف.

النقاز يترقب عرضًا سعوديًا

يترقب التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الزمالك، عرضًا سعوديًا خلال الأيام القادمة بحسب مصادر مقربة من اللاعب.

وفسخ اللاعب عقده مع الزمالك لعدم تقاضي مستحقاته على مدار 4 أشهر متتالية، وأكد أنس بن ميم محامي اللاعب في تصريحات تليفزيونية أن مسألة عودة النقاز للزمالك تتطلب توقيع عقد جديد بعد إخطار الاتحاد الدولي ”فيفا“ بفسخ العقد.

يأتي ذلك في الوقت الذي قاد سامي الشيشيني المدرب العام تدريبات الفريق الأبيض استعدادًا لمواجهة الشرقية في دور الـ32 ببطولة كأس مصر ووصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد إلى مصر لقيادة الفريق بداية من غدٍ الأربعاء.

واختار الشيشيني 22 لاعبًا لخوض لقاء الشرقية، وهم: محمد أبو جبل ومحمد صبحي لحراسة المرمى وفي الدفاع: محمد عبدالغني – محمد عبدالسلام – عبدالله جمعة – حازم إمام – محمد عبدالشافي وفي الوسط طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – أحمد زيزو- يوسف محمود – يوسف أوباما – كريم بامبو – محمود عبدالرازق شيكابالا – – محمد عنتر – مصطفى فتحي – إمام عاشور – – إسلام جابر – محمد أوناجم وفي الهجوم: أشرف بن شرقي – عمر السعيد.

الجنايني يفض صراع البدري وغريب

تدخل عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة المصري، لفض نزاع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي.

وعقد الجنايني جلسة مع البدري لتنسيق بعض الأمور الخاصة بمعسكر المنتخب في شهر مارس المقبل بجانب تنسيق انضمام لاعبي المنتخب الأولمبي في المرحلة المقبلة.

ويرغب البدري في ضم عدة لاعبين من المنتخب الأولمبي على رأسهم رمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي لتدعيم صفوف الفريق الأول.

الجونة يدرس إقالة نيبوشا.. والإسماعيلي يفاوض علي ماهر

يدرس فريق الجونة إقالة مدربه الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، بعد أن ودع الفريق كأس مصر من دور الـ32 بالبطولة على يد إف سي مصر بركلات الترجيح.

ودخل الإسماعيلي في مفاوضات مع علي ماهر مدرب إنبي السابق بعد قرار إقالة الصربي ميودراج يسيتش.