النادي الأهلي يُسقط بني سويف ويتأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس مصر (فيديو)

تأهل فريق الأهلي، اليوم الثلاثاء، بصعوبة إلى الدور الـ16 (ثُمن النهائي) لبطولة كأس مصر لكرة القدم.

وتغلب الأهلي على ضيفه بني سويف (أحد أندية الدرجة الثانية) بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات دور الـ32 للبطولة.

وفشل لاعبو الفريقين في ترجمة الفرص التي أتيحت لهم إلى أهداف خلال شوط المباراة الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

واستمر مسلسل إهدار الهجمات خلال شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 67 لتشهد هدف التقدم للأهلي عبر المغربي وليد أزارو.

وبعدها بدقيقتين أضاف أحمد الشيخ الهدف الثاني، قبل أن يهدر مروان محسن ضربة جزاء للأهلي.

ومع حلول الدقيقة 89 جاء هدف تقليص النتيجة وحفظ ماء الوجه عن طريق أحمد عبد الرازق، وبعدها بدقيقتين أضاف أزارو الهدف الثاني له والثالث لفريقه.