موجز أخبار الأهلي والزمالك: حقيقة غلق بوابات النادي على اللاعبين.. والأحمر يوضح حقيقة مفاوضات البلايلي

يعيش نادي الزمالك أحداثًا مثيرة في الساعات القليلة الماضية، بعد اتفاق إدارة النادي على رحيل المدرب الصربي ميتشو المدير الفني وفي ظل هروب التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق.

ومازالت الترشيحات تداعب جماهير النادي الأهلي بخصوص صفقة المهاجم السوبر الذي سيتعاقد معه الفريق في شهر يناير المقبل.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك اليوم الاثنين 2 ديسمبر 2019:

الأزمات تحاصر الزمالك

انفجرت الأزمات في وجه مسؤولي القلعة البيضاء في الساعات الماضية، ونشبت عدة أزمات حادة أولها مصير المدرب الصربي ميتشو المدير الفني الذي تمت إقاله من منصبه الاثنين بعد الخسارة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أفريقيا.

وتتمثل الأزمة الأولى في تسوية أزمة الشرط الجزائي الذي يبلغ راتب شهرين ما يقدر بحوالي 150 ألف دولار وهو ما يرفض الزمالك سداده وهدد ميتشو بالشكوى للاتحاد الأفريقي كاف.

وتبقى الأزمة الثانية متمثلة في ضرورة الرد على شكوى حمدي النقاز اللاعب التونسي ظهير أيمن الفريق الذي هرب في الساعات الماضية لعدم حصوله على راتبه ليبقى الزمالك مهدداً حال تقدم اللاعب بشكوى للاتحاد الدولي ”فيفا“ وخاصة أن الكاف حذر الزمالك من تكرار أزمات تأخر المستحقات المالية.

ودخل الزمالك في مفاوضات مع عدة مدربين أجانب لخلافة ميتشو على رأسهم الفرنسي باتريس كارتيرون والبرتغالي نيلو فينجادا على أن يقود عصام مرعي المدرب العام الفريق في لقاء الشرقية.

وكشف نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، حقيقة الأنباء التي ترددت عن غلق باب النادي على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في النادي، بسبب دخولهم في صدام مع رئيس النادي، بعد تفاقم أزمة المستحقات المالية المتأخرة، وفسخ التونسي حمدي النقاز لعقده مع النادي ورحيل الصربي ميتشو من تدريب الفريق.

وقال الزمالك في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت ”يؤكد نادي الزمالك أن كل الأنباء التي ترددت عبر المواقع اليوم عن غلق بوابات النادي على لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي، عارية تمامًا من الصحة، وكاذبة وليست لها أي علاقة بالحقيقة“.

وأضاف البيان ”ويؤكد النادي أنه من المعتاد غلق البوابات في أثناء تدريب الفريق الأول حفاظًا على التركيز للاعبين خلال المران، وسيصدر النادي بعد قليل فيديو للرد على هذه المزاعم ويؤكد أن هذه المواقع كاذبة ومستنقع للأخبار وتبغي هدم النادي وفريق الكرة“.

الأهلي يوضح حقيقة صفقة البلايلي

أوضح أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ حقيقة ما تردد عن الدخول في مفاوضات لضم الجزائري الدولي يوسف البلايلي مهاجم الأهلي السعودي في شهر يناير المقبل.

وقال توفيق إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، موضحًا أن البلايلي لاعب كبير ولكن الأهلي لم يتفاوض لضمه في الفترة الأخيرة.

على صعيد آخر، أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي القائمة التي تخوض لقاء بني سويف غداً الثلاثاء في دور الـ32 ببطولة كأس مصر وضمت كلًا من ”شريف إكرامي وعلي لطفي لحراسة المرمى، وفي الدفاع أحمد فتحي وأيمن أشرف وحسين السيد وسعد سمير ومحمود وحيد وياسر ابراهيم، وفي خط الوسط حسام عاشور ووليد سليمان وحسين الشحات وعمار حمدي وأحمد الشيخ وأليو ديانج، وفي خط الهجوم مروان محسن وجيرالدو ووليد أزارو وصلاح محسن“.

وأراح فايلر القوة الضاربة للفريق الأحمر وعلى رأسهم جونيور أجاي ورمضان صبحي ومحمد الشناوي حارس المرمى.

الإسماعيلي يفاوض فوتا لخلافة ميودراج

دخل النادي الإسماعيلي في مفاوضات مع الهولندي مارك فوتا المدير الفني الأسبق للفريق الأصفر لتولي قيادة الدراويش خلفًا للصربي ميودراج يسيتش.

وتولى مهمة قيادة الفريق الأصفر المدرب أدهم السلحدار بشكل مؤقت على أن يتم حسم المفاوضات مع فوتا الذي يعمل حاليًا مديرًا لمدرسة الكرة بنادي الوحدة الإماراتي.

بيراميدز يرفض رحيل دونجا

رفض نادي بيراميدز فكرة رحيل اللاعب نبيل عماد دونجا نجم وسط الفريق بعد تلقيه مفاوضات للرحيل للنادي الأهلي.