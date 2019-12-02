إقالة ميتشو من تدريب الزمالك بسبب ”كذبة السرطان“ وسوء النتائج

استقر نادي الزمالك على إقالة الصربي ميتشو من تدريب الفريق الأول لكرة القدم في النادي بعد يومين فقط من خسارة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي في افتتاح دور المجموعات بثلاثة أهداف دون رد.

وقال الإعلامي أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: ”إقالة ميتشو بسبب سوء النتائج وكذبه في موضوع السرطان وتحريض اللاعبين علي الإدارة“.

وأبلغ المدرب الصربي اللاعبين قبل مباراة مازيمبي بإصابته بالسرطان، وهو الأمر الذي دفع اللاعبين لدعمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب في إحراج الإدارة، قبل أن يتبين كذب ادعائه.

كما قرر مجلس إدارة الزمالك، تعيين عصام مرعب مديرًا فنيًا مؤقتًا للفريق، حتى التعاقد مع مدرب أجنبي خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يقود مرعي لقاء القلعة البيضاء أمام الشرقية غدًا في دور الـ32 ببطولة كأس مصر

على جانب آخر، قام الإماراتي خلف الحبتور رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور بزيارة لنادي الزمالك، حيث استقبله المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي واصطحبه والوفد المرافق له فى جولة داخل القلعة البيضاء لتفقد منشآت النادي الرياضية، حيث أبدى إعجابه الشديد بها وأشاد بالثورة الإنشائية التي تمت بالقلعة البيضاء وبعدها استقبل الحبتور، مرتضى ونجله أحمد في منزله.