التونسي حمدي النقاز يعلن فسخ تعاقده مع نادي الزمالك (صورة)

أعلن التونسي حمدي النقاز، لاعب نادي الزمالك المصري، فسخ تعاقده من جانب واحد.

وكتب النقاز على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“: ”تم فسخ العقد مع نادي الزمالك من طرف واحد لعدم دفع مستحقاتي المالية، وليس لشهر ولا لاثنين.. أشكر الجماهير الكبيرة.. وحظ موفق لأصحابي واخواتي“.

وقدم النقاز الشكر لجماهير نادي الزمالك لمساندتها الكبيرة له وتمنى للاعبين حظًا موفقًا في الفترة المقبلة.

وكان النقاز قد وقع في الميركاتو الشتوي قبل الماضي، على عقد مع القلعة البيضاء يمتد لـ 3 سنوات ونصف.

من جانبه، أكد المحامي التونسي أنيس بن ميم، أن موكله اللاعب حمدي النقاز، قد قام بفسخ عقده بالفعل مع نادي الزمالك المصري من جانب واحد.

وقال بن ميم في تصريحات لموقع ”يلا كورة“ المصري: ”لقد أتممنا اليوم جميع إجراءات فسخ العقد من جانب واحد، بسبب تأخر إدارة نادي الزمالك في سداد مستحقات اللاعب حمدي النقاز لأكثر من 4 رواتب، وعليه أصبح اللاعب حرًا في الانتماء إلى أي فريق يريد“.

وأضاف محامي النقاز أنه تم إيداع شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل الحصول على مستحقات اللاعب كاملة من نادي الزمالك.

رسمي:

قام اليوم اللاعب حمدي النڤاز بفسخ عقده مع نادي الزمالك من جانب واحد. و عليه اصبح اللاعب حرا في الانتماء الى اي فريق يريد .

كما تم ايداع شكوى الى الفيفا للمطالبة بمستحقاته المتخلدة بذمة ناديه . pic.twitter.com/27F93ZTM4k — أنيس بن ميم (@anis_b_mime) December 1, 2019

ويأتي قرار النقاز، في الوقت الذي يمر به الزمالك بأزمة فنية بعد خسارتين متتاليتين في الدوري المصري أمام نادي إنبي، وفي دوري أبطال أفريقيا أمام مازيمبي الكونغولي، وقبيل ساعات من انعقاد مجلس إدارة الزمالك للنظر في مصير مدرب الفريق ميتشو.

وعادت بعثة الزمالك في الساعة الأولى من، صباح اليوم الاثنين، إلى القاهرة، عقب الخسارة أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري الأبطال.