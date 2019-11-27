أسوان يفرض التعادل على بيراميدز ويحرمه من صدارة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

فرض أسوان العائد للدوري المصري الممتاز لكرة القدم التعادل 2-2 على مستضيفه بيراميدز، اليوم الأربعاء، بفضل ثنائية الإثيوبي أوميد أوكري ليحرم منافسه من اعتلاء الصدارة.

وضع الغاني جون أنطوي بيراميدز في المقدمة في الدقيقة السابعة بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من محمد فاروق.

وأدرك أوكري التعادل لأسوان قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ورد فاروق سريعًا لبيراميدز بتسجيل الهدف الثاني بعدها بدقيقة واحدة، بعد أن تلقى تمريرة أرضية سددها في سقف شباك مسعد عوض حارس أسوان.

لكن أوكري عاد لهز الشباك قبل 16 دقيقة من النهاية بعد أن تلقى تمريرة رائعة من أحمد عبدالظاهر ليسددها اللاعب الإثيوبي في الشباك.

وطالب أسوان بركلة جزاء في منتصف الشوط الأول بداعي وجود لمسة يد في المنطقة على لاعب من بيراميدز، لكن الحكم قرر مواصلة اللعب.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 12 نقطة من ست مباريات في المركز الثاني متساويًا مع الأهلي المتصدر الذي لعب أربع مباريات.

وزاد أسوان رصيده إلى خمس نقاط في المركز 14.

وفي وقت سابق اليوم سجل محمد جمال ‭‭)‬‬ميدو‭‭(‬‬ هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليتعادل طنطا 2-2 مع ضيفه سموحة الذي كان قد أحرز هدفين متتاليين في أول عشر دقائق.

وضع حسام حسن سموحة في المقدمة بعد خمس دقائق بعد أن تلقى تمريرة من وسط الملعب، ليتقدم بالكرة جهة اليسار ويتوغل في منطقة جزاء طنطا ويسددها بيسراه قوية في مرمى الحارس إسلام طارق.

وضاعف اللاعب ذاته الغلة في الدقيقة العاشرة بعد أن قابل برأسه في الشباك تمريرة عرضية من محمد نادي.

وقبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الأول قلص إسلام فؤاد الفارق لطنطا بضربة رأس قوية.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، استغل ميدو خطأ في تمركز لاعبي سموحة بعد ركلة حرة ليدرك التعادل.

ورفع سموحة وطنطا رصيدهما إلى ست نقاط من خمس مباريات لكل منهما في المركزين التاسع والعاشر على الترتيب.