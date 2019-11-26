رسميًا.. مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك من لعب السوبر الأفريقي في قطر

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي، عدم المشاركة في لقاء السوبر الأفريقي، أمام الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، والذي حدد موعده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”الكاف“ يوم 14 فبراير المقبل في قطر.

وقال مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم: ”الزمالك اتخذ قرارًا بعدم اللعب على كأس السوبر الأفريقي في دويلة اسمها قطر معادية لمصر، وذلك بعد التصويت بين أعضاء المجلس، قطر ليست أرضًا محايدة إنّما هي معادية، ناقشنا الآراء والبعض داخل المجلس كان يري خوض المباراة رياضيًا، والبعض يري سياسيًا عدم خوض اللقاء، نظرًا للمؤامرات التي تحاك ضد مصر“

وأَضاف مرتضى: “ الزمالك يواجه تعنتًا من الكاف بشأن مباراة السوبر الأفريقي، لا أعلم ماذا تريد السيدة فاطمة سامورا، واجهنا أزمة كبيرة في مباراة جينيراسون السنغالي عندما قرر الحكم فوز الزمالك، ولكننا خضنا المباراة مرة آخرى، نحن بطل الكونفدرالية الأفريقية والترجي بطل دوري أبطال أفريقيا، لماذا نشارك في قطر، لماذا نلعب السوبر الأفريقي في آسيا وبالتحديد في قطر الدولة المعادية لمصر، هذه مؤامرة واضحة على مصر وعلى النادي“

وتابع: “سمعت بأن نادي الترجي أصدر بيانًا بشأن ترحيبه الكامل باللعب في قطر، وهذا شيء مؤسف بالنسبة لي، ومن هنا أسأل سؤالًا مهمًا، من الوارد أن يتم توجيه السباب لدولة مصر أثناء المباراة وهذا سوف يقابله اللاعبون بالرد ومن هنا سنتعرض للحبس، وهذا ما يريده القطريون، مجلس الإدارة قرر عدم خوض اللقاء في الدوحة، والآن الملف بالكامل في يد الدولة المصرية، ولو لهم رأي آخر سنحترمه؛ لأننا جزء أصيل من الدولة المصرية، سوف نتقدم بشكوى كاملة للمحكمة الرياضية من أجل شرح جميع الأسباب في عدم خوض اللقاء على الأراضي القطرية، والأسباب ليست سياسية فقط بل هناك دوافع رياضية آخرى”.

موقف الكاف

وفي نفس السياق كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”الكاف“ موقفه من تصريحات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بشأن عدم المشاركة في كأس السوبر الأفريقي.

وأعلن نادي الزمالك بشكل رسمي، عدم المشاركة في لقاء السوبر الأفريقي، أمام الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، والذي حدد موعده الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”الكاف“ يوم 14 فبراير المقبل في قطر.

وقال مصدر داخل ”كاف“ في تصريحات لـ“إرم نيوز“: ”نتمسك بإقامة المباراة في قطر، ولا نريد الدخول في معارك جانبية“.

وأضاف: ”لا ننظر إلى تصريحات مرتضى منصور بشكل جدي، لأنه سيشارك في النهاية، لكن في حالة انسحاب الزمالك سيتم إعلان الترجي بطلًا لكأس السوبر، مع تطبيق اللائحة على الزمالك“.

يذكر أن الزمالك معرض للعقوبة، حيث سيتم استبعاده من بطولة دوري أبطال أفريقيا الجارية، ولن يسمح له باللعب في أي من مسابقات الأندية التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لثلاث نسخ عندما يكون النادي مؤهلًا للمشاركة، لتوقيع غرامة مالية ضخمة قبل العودة للمشاركة في البطولات الأفريقية بعد انتهاء العقوبة.

وعن مصير ميتشو المدير الفني للفريق بعد الهزيمة أمام أنبي في بطولة الدوري بالأمس، قال مرتضى “ الحديث عن رحيل الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي مرفوض، أمامنا مباراة مهمة في الكونغو أمام مازيمبي في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف منصور، أنه ستكون هناك محاسبة بعد عودة الفريق من مواجهة مازيمبي في الكونغو، أي لاعب هرب وعمل نفسه مصابًا ورفض خوض مباراة الأمس، أمام إنبي ستتم محاسبته، لن يكون هناك أي تعديل في عقود اللاعبين، جمعتني جلسة مع اللاعبين قبل مباراة إنبي، هذا اللقاء سيتم إذاعته عقب مباراة مازيمبي، الجمهور حين يشاهد الجلسة لن يترك اللاعبين المتمردين.

وعن الفيديو الذي انتشر له قال مرتضى: ”تلقيت رسالة على التليفون مفادها: الفيلم المزعوم كان مصورًا في قبرص وليس في تركيا.. وهذا تصحيح معلوماتك يا مرتضى، كل هذا لأنه أدافع عن بلدي ورئيس بلدي، أتحمل التهديد بخطف حفيدي وقتل أولادي واختراق هاتفي وإرسال رسائل معادية للجميع، وأقول لجماهير الزمالك، إياكم والخطأ في حق السعودية وحق تركي آل شيخ، هناك خطة لإفساد العلاقات ولكن لن نرد ولا يوجد شخص يضع يده في وجه الزمالك، الزمالك (عينه مش مكسورة) ، لن ننجرف للمؤامرة ولن نقوم بفتنة للهجوم على الأهلي، ولن نخطئ في حق تركي والسعودية، هناك جلسة عتاب مع رئيس هيئة الترفيه قريبًا طالبت ببث برنامج الزمالك اليوم لتوضيح كل ما حدث.