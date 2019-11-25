 أهداف مباراة الزمالك.. الأبيض يتأخر 1/2 (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة الزمالك.. الأبيض يتأخر 1/2 (فيديو)

أهداف مباراة الزمالك.. الأبيض يتأخر 1/2 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل محمد بسيوني هدفًا في الدقيقة الأولى في مباراة ناديه إنبي مع الزمالك، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

وتقدم بسيوني لإنبي في الدقيقة الأولى لكن محمود علاء تعادل للزمالك في الدقيقة 42 من ضربة جزاء.

وسجل محمد شريف هدفًا لإنبي في الدقيقة 90+1.

ويملك الزمالك 10 نقاط من 4 مباريات في المركز الثالث، مقابل نقطة وحيدة لإنبي في المركز الثامن عشر والأخير.

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