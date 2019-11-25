أهداف مباراة الزمالك.. الأبيض يتأخر 1/2 (فيديو)

سجل محمد بسيوني هدفًا في الدقيقة الأولى في مباراة ناديه إنبي مع الزمالك، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري المصري.

وتقدم بسيوني لإنبي في الدقيقة الأولى لكن محمود علاء تعادل للزمالك في الدقيقة 42 من ضربة جزاء.

وسجل محمد شريف هدفًا لإنبي في الدقيقة 90+1.

ويملك الزمالك 10 نقاط من 4 مباريات في المركز الثالث، مقابل نقطة وحيدة لإنبي في المركز الثامن عشر والأخير.

هدف إنبي مع الزمالك.

في الدقيقة الاولى. pic.twitter.com/eFY38waNqa — Tunisie ????????⁩⁦⁦ESS????????⁩⁦⁦????????????⁩⁦⁦⁦????ﷺ????ﷺ????ﷺ (@Bechir54378308) November 25, 2019

هدف التعادل من ضربة جزاء

الدقيقة 42 عن طريق محمود علاء..

إنبي.الزمالك نهاية شوط أول 1/1 pic.twitter.com/v9CLI4lnAu — Tunisie ????????⁩⁦⁦ESS????????⁩⁦⁦????????????⁩⁦⁦⁦????ﷺ????ﷺ????ﷺ (@Bechir54378308) November 25, 2019