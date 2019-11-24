مباراة الأهلي ضد الجونة.. الفريق الأحمر يستهدف الحفاظ على العلامة الكاملة مع استئناف الدوري المصري

سيتطلع الأهلي، حامل اللقب، إلى الاحتفاظ بالعلامة الكاملة عندما يستأنف مسيرته في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم باللعب في ضيافة الجونة، غدًا الاثنين.

وفاز الأهلي في أول ثلاث مباريات آخرها 5-1 في أسوان في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول قبل أن يدخل في أزمة مع اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري بعد تأجيل مباراة القمة أمام غريمه الزمالك.

ورفض الأهلي مواجهة الجونة الشهر الماضي، وأصر على اللعب أمام الزمالك أوّلًا، قبل أن يتفق الطرفان على تأجيل المباريات حتى الانتهاء من خوض مصر مباراتين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 ومشاركة المنتخب الأولمبي في كأس الأمم تحت 23 عامًا.

وتألق رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، في البطولة التي أقيمت في القاهرة ونال جائزة أفضل لاعب وكان صاحب هدف الفوز باللقب 2-1 أمام ساحل العاج يوم الجمعة الماضي بعدما قدم مستويات رائعة.

ومنح الأهلي راحة ثلاثة أيام للثنائي صلاح محسن وعمار حمدي بعد قيادة مصر للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بينما دخل رمضان التدريبات لكنه قد يجلس على مقاعد البدلاء بعدما خاض خمس مباريات في أسبوعين.

ويأتي تألق رمضان، الذي يلعب هذا الموسم على سبيل الإعارة، استكمالًا لما بدأه مع الأهلي إذ سجل في مباريات الأهلي الثلاث بالدوري هذا الموسم بعدما أصبح يلعب على المرمى بشكل مباشر.

وسيكون بوسع رينيه فايلر، مدرب الأهلي الجديد، الاعتماد على أغلب العناصر الأساسية الأخرى باستثناء حمدي فتحي لاعب الوسط المؤثر الذي تعرّض لإصابة في الركبة وسيغيب طويلًا.

لكن من المنتظر أن يشترك المالي أليو ديانغ في مركز الوسط المدافع بعدما تعافى من الإصابة وهو نفس حال المهاجم النيجيري جونيور أجايي الذي بات جاهزًا أيضًا.

ومع أن الأهلي هو أقل فرق الدوري خوضًا للمباريات فإنه يأتي رابعًا في الترتيب برصيد تسع نقاط وسينتزع الصدارة، ولو بشكل مؤقت، إذا حقق فوزه الرابع على التوالي.

موعد مباراة الأهلي والجونة

وتنطلق مباراة الفريقين في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة On Sport HD.

ويتصدر بيراميدز الدوري برصيد 11 نقطة من خمس مباريات ويليه الزمالك ثم المقاولون العرب برصيد عشر نقاط لكل منهما.

لكن الزمالك سيتصدر الدوري منفردًا إذا حقق فوزه الرابع في خمس مباريات وتغلب على إنبي، متذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة من خمس مباريات، غدًا أيضا.

وقد ينال المهاجم مصطفى محمد، الذي نال لقب هداف كأس الأمم تحت 23 عامًا، راحة أو يجلس على مقاعد البدلاء ويشارك عمر السعيد كأساسي.

موعد مباراة الزمالك وإنبي

تنطلق مباراة الفريقين في تمام الساعة الـ 7:30 بتوقيت القاهرة، الـ8:30 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة On Sport HD.