محمد صلاح وتريزيغيه ضمن 30 مرشحًا لجائزة أفضل لاعب أفريقي في 2019

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف”، يوم الأحد، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة لعام 2019.

وضمت القائمة المكونة من 30 لاعبًا، نجمين مصريين هما محمد صلاح (ليفربول) ومحمود تريزيغيه (قاسم باشا – أستون فيلا).

وحصلت الجزائر، بطلة كأس أفريقيا 2019، على نصيب الأسد بوجود 4 لاعبين ينتمون لها هم رياض محرز (مانشستر سيتي) وبغداد بونجاح (السد) ويوسف بلايلي (الترجي – الأهلي بجدة) وإسماعيل بن ناصر (إمبولي – ميلان).

ومن السنغال ساديو ماني (ليفربول) وإدريسا جاي (إيفرتون – باريس سان جيرمان) وكاليدو كوليبالي (نابولي).

ومن نيجيريا ويلفريد نديدي (ليستر سيتي) وأوديون إيغالو (شنغهاي شينهوا) وفيكتور أوسيمين (ليل).

ويمثل المغرب حكيم زياش (أياكس) وأشرف حكيمي (دورتموند)، ومن الكاميرون أندريه أونانا (أياكس) وايريك-ماكسيم شوبوموتينغ (باريس سان جيرمان)، ومن تونس فرجاني ساسي (الزمالك) وطه الخنيسي (الترجي).

ومن كوت ديفوار ويلفريد زاها (كريستال بالاس) ونيكولا بيبي (ليل – أرسنال)، ومن غانا توماس بارتي (أتليتكو مدريد) وجوردان أيو (كريستال بالاس).

ودخل القائمة -أيضًا- بيير-ايمريك أوباميانغ (الغابون) ومبوانا ساماتا (تنزانيا) ودينيس أونيانجو (أوغندا) وبيرسي تاو (جنوب إفريقيا) وكارولوس أندرياماتسينورو (مدغشقر) وكودجو فو دو لابا (توجو) وموسى ماريغا (مالي) نابي كيتا (غينيا).

ويكشف كاف عن الفائز بالجائزة والوصيف وصاحب المركز الثالث في الـ 7 من يناير بحفل تستضيفه الغردقة بمصر.

Your African Player of the Year Nominees ????????

Who'll win the prestigious award? ???? #CAFAwards2019 pic.twitter.com/vRhPh3IAz7

— CAF (@CAF_Online) November 24, 2019