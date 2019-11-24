محمد صلاح وتريزيغيه ضمن 30 مرشحًا لجائزة أفضل لاعب أفريقي في 2019

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف”، يوم الأحد، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة لعام 2019.

وضمت القائمة المكونة من 30 لاعبًا، نجمين مصريين هما محمد صلاح (ليفربول) ومحمود تريزيغيه (قاسم باشا – أستون فيلا).

وحصلت الجزائر، بطلة كأس أفريقيا 2019، على نصيب الأسد بوجود 4 لاعبين ينتمون لها هم رياض محرز (مانشستر سيتي) وبغداد بونجاح (السد) ويوسف بلايلي (الترجي – الأهلي بجدة) وإسماعيل بن ناصر (إمبولي – ميلان).

ومن السنغال ساديو ماني (ليفربول) وإدريسا جاي (إيفرتون – باريس سان جيرمان) وكاليدو كوليبالي (نابولي).

ومن نيجيريا ويلفريد نديدي (ليستر سيتي) وأوديون إيغالو (شنغهاي شينهوا) وفيكتور أوسيمين (ليل).

ويمثل المغرب حكيم زياش (أياكس) وأشرف حكيمي (دورتموند)، ومن الكاميرون أندريه أونانا (أياكس) وايريك-ماكسيم شوبوموتينغ (باريس سان جيرمان)، ومن تونس فرجاني ساسي (الزمالك) وطه الخنيسي (الترجي).

ومن كوت ديفوار ويلفريد زاها (كريستال بالاس) ونيكولا بيبي (ليل – أرسنال)، ومن غانا توماس بارتي (أتليتكو مدريد) وجوردان أيو (كريستال بالاس).

ودخل القائمة -أيضًا- بيير-ايمريك أوباميانغ (الغابون) ومبوانا ساماتا (تنزانيا) ودينيس أونيانجو (أوغندا) وبيرسي تاو (جنوب إفريقيا) وكارولوس أندرياماتسينورو (مدغشقر) وكودجو فو دو لابا (توجو) وموسى ماريغا (مالي) نابي كيتا (غينيا).

ويكشف كاف عن الفائز بالجائزة والوصيف وصاحب المركز الثالث في الـ 7 من يناير بحفل تستضيفه الغردقة بمصر.

Your African Player of the Year Nominees ???????? Who'll win the prestigious award? ???? #CAFAwards2019 pic.twitter.com/vRhPh3IAz7 — CAF (@CAF_Online) November 24, 2019

وبدأ الكاف الإعلان عن جائزة أفضل مدرب لعام 2019، وتضمنت قائمة المرشحين 10 مدربين، على رأسهم جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري المتوج بكأس أمم أفريقيا 2019، والفرنسي كورينتن مارتينيز مدرب منتخب موريتانيا، وأليو سيسيه مدرب منتخب السنغال، ومنير الجعواني مدرب نهضة بركان المغربي ومعين الشعباني مدرب الترجي التونسي، والألماني جيرنور روهر مدرب منتخب نيجيريا والتونسي فوزي البنزرتي مدرب الوداد المغربي السابق وبيتسو موسيماني مدرب صن داونز والفرنسي نيكولا دوبويه مدرب مدغشقر، السويسرى كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق والأهلي السعودي الحالي.

وتوج الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المغرب السابق والسعودية الحالي بجائزة أفضل مدرب في القارة السمراء 2018.

أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا

كما أعلن الاتحاد الأفريقي عن قائمة ضمت 20 لاعبًا يتنافسون على جائزة أفضل لاعب ”داخل القارة“ لعام 2019.

وشهدت القائمة تواجد ثلاثي نادي الزمالك المصري، طارق حامد والتونسي فرجاني ساسي ومحمود علاء، بجانب علي معلول لاعب الأهلي ومنتخب تونس.

وأتت قائمة المرشحين كاملة كالآتي..

علي معلول (تونس والأهلي)

أنيس البدري (تونس والترجي)

دينيس أونيانجو (أوغندا وماميلودي صنداونز)

إيمانويل أوكوي (أوغندا وسيمبا)

فرجاني ساسي (تونس والزمالك)

فوسيني كوليبالي (كوت ديفوار والترجي/الريان القطري)

فرانك كوم (الكاميرون والترجي)

هيرينيلسون (أنجولا وبترو دي لواندا)

إسماعيل الحداد (المغرب والوداد البيضاوي)

جون مارك ماكوسو (الكونغو الديمقراطية وفيتا)

كودجو فو دوه لابا (توجو ونهضة بركان / العين)

محمود علاء (مصر والزمالك)

ميدي كاجيري (رواندا وسيمبا)

ميشاك إيليا (الكونغو الديمقراطية ومازيمبي)

طه ياسين الخنيسي (تونس والترجي)

طارق حامد (مصر والزمالك)

تيمبا زواني (جنوب أفريقيا وماميلودي صنداونز)

تريزور مبوتو (الكونغو الديمقراطية ومازيمبي)

وليد الكرتي (المغرب والوداد البيضاوي)

يوسف البلايلي (الجزائر والترجي / أهلي جدة)