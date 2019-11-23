المقاولون العرب يهزم أسوان ويتقدم للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري

اقتحم المقاولون العرب المربع الذهبي للدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد استئناف المسابقة اليوم السبت بفوزه 2-1 على ضيفه أسوان في مباراة مؤجلة.

وتوقفت المسابقة لأكثر من شهر بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا المؤهلة إلى دورة طوكيو الأولمبية العام المقبل.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني ويتأخر بفارق الأهداف عن الزمالك الذي خاض مباريات أكثر في حين تجمد رصيد أسوان عند أربع نقاط في المركز 14.

ويتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات.

ومنح محمود السيد التقدم للمقاولون بعد ثماني دقائق من البداية عندما استقبل تمريرة عرضية من محمد سالم، وسدد في يد رضا السيد حارس أسوان الذي أخفق في الإمساك بالكرة لتسكن شباكه.

وأدرك الإثيوبي أوميد أوكري التعادل للضيوف في الدقيقة 22 بعدما حول تمريرة عرضية بتسديدة مباشرة قوية سكنت شباك محمود أبو السعود حارس المقاولون.

وحسم محمد سمير الفوز للمقاولون بضربة رأس في الدقيقة 55، عندما استقبل تمريرة معروف يوسف بضربة رأس ليضع الكرة في سقف مرمى أسوان.

وفي مباراة أخرى، تعادل طلائع الجيش سلبيًا مع مستضيفه طنطا ليرتفع رصيد الطلائع إلى ثلاث نقاط من أربع مباريات في المركز 15 مقابل خمسن نقاط لطنطا من أربع مباريات في المركز 12.