مباراة مصر وكوت ديفوار.. رمضان صبحي يبكي بعد إحراز هدف الفوز (فيديو)

أجهش رمضان صبحي قائد منتخب مصر الأوليمبي بالبكاء، عقب إحرازه هدف الفوز في شباك كوت ديفوار خلال نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

وأحرز رمضان هدفه مع حلول الدقيقة 114 ليتوّج على إثرها الفراعنة باللقب.

ومع إحراز الهدف أجهش رمضان بالبكاء بعد أن تعرض منتخب بلاده للضغط عقب التعادل لكوت ديفوار في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

بكاء #رمضان_صبحي بعد احرازه هدف الفوز ل #المنتخب_الأولمبي كأس أفريقيا دون 23 سنة pic.twitter.com/JcMLBgxgnx — Mashahir-مشاهير (@Mashahir7) November 22, 2019

القاااااااااائد رمضان صبحي يبكي بعد تسجيله للهدف ❤️❤️❤️???????? pic.twitter.com/i8Wpv4DrWu — Fahad???? (@if24hd__) November 22, 2019

هدف رمضان صبحي كـــــاملا HD الف مبروووووك https://t.co/AO0h2BlchG — Fahad???? (@if24hd__) November 22, 2019

وتوّج المنتخب المصري، الجمعة، بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه، بتغلبه على نظيره كوت ديفوار بهدفين لهدف في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب ”القاهرة الدولي“ في العاصمة المصرية.

وكان المنتخبان المصري والإيفواري قد حسما بطاقة التأهل والعبور إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة التي ستقام في طوكيو 2020.

وجاءت بداية المباراة سريعة من جانب المنتخب الإيفواري، حيث بحث لاعبوه عن فرصة إحراز هدف التقدم، قابله ميل أداء المنتخب المصري للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.

ومع حلول الدقيقة 37 بادر المنتخب المصري بإحراز هدف التقدم عن طريق كريم العراقي الذي تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها أرضية زاحفة في المرمى.

وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين دون أن تتغير النتيجة، لينتهي الشوط الأول بتقدم مصر بهدف دون ردٍ.

وازدادت الإثارة خلال شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه المنتخب المصري عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو كوت ديفوار من هجماتهم في محاولة لإدراك التعادل.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين إلى أن جاءت الدقيقة 89 لتشهد التعادل عن طريق ”أبو بكر دومبيا“ لينتهي الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل.

ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين، ولم تتغير النتيجة خلال الشوط الإضافي الأول لينتهي بالتعادل الإيجابي.

ومع حلول الدقيقة 114 جاء هدف التقدم للمنتخب المصري عن طريق رمضان صبحي ليتوّج على إثرها الفراعنة باللقب.