موجز أخبار الأهلي والزمالك: الأحمر يغلق باب الرحيل أمام أزارو.. وظهير المصري على رادار القلعة البيضاء

شهدت الأوساط الكروية المصرية عدة أحداث مهمة، اليوم الجمعة، على رأسها إسدال الستار على بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا اعلى ستاد القاهرة بحفل ختام مبهر أحياه المطرب تامر حسني قبل اللقاء النهائي الذي جمع بين منتخبي مصر وكوت ديفوار، كما أكمل منتخب جنوب أفريقيا مثلث الصاعدين لأولمبياد طوكيو بعد التغلب على غانا بضربات الترجيح.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي، والزمالك، اليوم الجمعة، 22 نوفمبر 2019:

الأهلي يغلق الباب أمام رحيل أزارو

أغلق الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، الباب أمام رحيل اللاعب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، بعدما تمسك فايلر ببقاء اللاعب في الموسم الحالي ورفض مسألة رحيله لإفساح المجال لضم مهاجم جديد.

من جانبه، أكد السويسري رينيه فايلر، سعادته بجماهير الفريق الأحمر ومساندتها له ودعم الفريق الأحمر مبديًا حزنه بسبب توقف الدوري.

وأعرب المدير الفني للأهلي عن حزنه لغياب أكثر من لاعب بسبب الإصابة، مؤكدًا أنه يثق في كل اللاعبين، خاصة أن هنالك لاعبين آخرين قادرين على تعويض المصابين والظهور بمستوى جيد وهذه فرصتهم لإثبات أنفسهم وإظهار إمكانياتهم الفنية وتعويض غياب زملائهم المصابين.

وأضاف:“التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم حق مشروع لجماهير الأهلي، وهو حلم لي أنا شخصيًا أيضًا، لكن يجب ألا نغفل أن هناك منافسين أقوياء ولديهم مدربون على أعلى مستوى ولاعبون مميزون، وطموحهم أيضًا تحقيق اللقب القاري، وهذا ليس في البطولة الأفريقية فقط، بل في بطولة الدوري المصري أيضًا، فهناك فرق جيدة، لكننا سنبذل قصارى جهدنا في كل المباريات لنستحق التتويج باللقب ”.

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أن ميزانية ”القلعة الحمراء“ بلغت ملياري جنيه بفائض يصل 300 مليون جنيه.

ظهير المصري على رادار الزمالك

دخل كريم العراقي ظهير أيمن المصري البورسعيدي والمنتخب الأولمبي، دائرة اهتمام نادي الزمالك لضمه في الموسم الجديد.

وبدأ مسؤولو الزمالك اتصالات لضم اللاعب خلال الموسم المقبل بعد أولمبياد طوكيو 2020 عقب تأهل الفراعنة بشكل رسمي للأولمبياد.

وأكد أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الزمالك، أن إصابة لاعبه التونسي فرجاني ساسي التي تعرض لها خلال مباراة نسور قرطاج أمام غينيا الاستوائية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 ليست قوية.

وأوضح أن ”ساسي“ حصل على راحة من المران، اليوم، بتعليمات من طبيب الفريق لإصابته بشد في العضلة الضامة، مؤكدًا أن ساسي سيخوض التدريبات بداية من، غدٍ السبت، بشكل طبيعي وسيغيب عن لقاء إنبي للإيقاف، ولكنه سيلحق بلقاء مازيمبي الكونغولي يوم 30 نوفمبر الجاري بدوري أبطال أفريقيا.

ووضع الزمالك برنامجًا استشفائيًا لقائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا بعد تجدد شكواه من الآلام العضلية، بينما أدى طارق حامد لاعب الوسط الدولي تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم.

وشهد مران الزمالك أيضًا عودة الجناح الأيمن إسلام جابر، بعد غيابه عن مران الفريق خلال آخر يومين لمعاناته من نزلة برد بجانب تعافي حازم إمام الظهير الأيمن، وأيضًا انتظام التونسي حمدي النقاز، وجلسة تأهيلية للاعب أحمد سيد زيزو.

بيراميدز يرفض رحيل تراوري

رفض نادي بيراميدز رحيل البوركيني إيريك تراوري نجم الفريق بعد تلقيه عرضين من الدوري التركي في شهر يناير المقبل.

وتمسك الفرنسي ”سباستيان ديسابر“ المدير الفني لفريق بيراميدز ببقاء تراوري لحاجة الفريق إلى خدماته كما أغلق باب الرحيل للاعب بعد اهتمام النادي الأهلي بضمه.

المصري يطلب زيادة جماهيره في الكونفيدرالية.

طلب النادي المصري البورسعيدي زيادة جماهيره في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وحصل المصري على موافقة الأمن لإقامة مبارياته الأفريقية على استاد الإسكندرية ولكن بحضور 1000 مشجع وطلب مسؤولو الفرق البورسعيدي زيادة الحضور إلى 5 آلاف مشجع.