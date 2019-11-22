 منتخب مصر الأولمبي يتوج ببطولة أفريقيا تحت 23 عامًا على حساب كوت ديفوار (فيديو) – إرم نيوز‬‎

منتخب مصر الأولمبي يتوج ببطولة أفريقيا تحت 23 عامًا على حساب كوت ديفوار (فيديو)

منتخب مصر الأولمبي يتوج ببطولة أفريقيا تحت 23 عامًا على حساب كوت ديفوار (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

توج منتخب مصر الأولمبي بلقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا لكرة القدم، بفوزه على منتخب كوت ديفوار 2-1 بعد اللجوء لشوطين إضافيين، حيث انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، اليوم الجمعة، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة.

وتقدم المنتخب المصري عن طريق المدافع كريم العراقي في الدقيقة 36، قبل أن يسجل أبو بكر دومبيا هدف التعادل في الدقيقة 89.

وفي الدقيقة 114 في الشوط الإضافي الثاني، سجل رمضان صبحي الهدف الثاني للمنتخب المصري، ليهدي بلاده اللقب.

وكان كلا المنتخبين مصر وكوت ديفوار تأهلا إلى دورة الألعاب الأولمبية ( طوكيو 2020)، حينما فاز الأول على جنوب أفريقيا 3-0، وفاز الثاني على منتخب غانا بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة 2-2، قبل أن يلحق بهما منتخب جنوب أفريقيا الذي اقتنص المركز الثالث بفوزه على غانا بركلات الترجيح في وقت سابق من اليوم الجمعة.

ونجح المنتخب المصري في التتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن استضاف النسخة الثالثة من المسابقة والتي انطلقت عام 2011 في المغرب وتوج بها المنتخب الجابوني، ثم نسخة 2013 والتي توج بها المنتخب النيجيري.

وحصل اللاعب رمضان صبحي على جائزة أفضل لاعب في البطولة، فيما حصد مصطفى محمد جائزة هداف البطولة برصيد 4 أهداف.

واختارت اللجنة المنظمة محمد صبحي حارس مصر للفوز بجائزة أفضل حارس في البطولة.

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