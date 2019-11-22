هدف مباراة مصر وكوت ديفوار.. كريم العراقي يتقدم للفراعنة (فيديو)

تقدم كريم العراقي لاعب المنتخب المصري بهدف في شباك كوت ديفوار، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في اللقاء النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

وقابل العراقي عرضية رمضان صبحي، وسدد قوية محرزًا الهدف الأول للفراعنة.

هدف ⚽️ كريم العراقي يضرب شباك الأفيال الإيفوارية ???? ???????? 0 – 1 ????????#beINAFCON #AFCONU23 pic.twitter.com/SyrcBgPPby — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 22, 2019

وضمن منتخبا مصر وكوت ديفوار المشاركة في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية التي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو العام المقبل بعد التأهل لنهائي البطولة، ويتبقى صراع البطاقة الثالثة المؤهلة للأولمبياد بين منتخبي غانا وجنوب أفريقيا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع الذي يقام على استاد القاهرة قبل المباراة النهائية.

التاريخ يساند الأفيال

على مستوى تاريخ المواجهات، تقابل منتخبا مصر وكوت ديفوار الأولمبي 3 مرات رسمية سابقة لم يعرف خلالها الفراعنة طعم الفوز على الأفيال.

وكانت البداية في تصفيات أولمبياد بكين 2008 وكان يقود منتخب مصر وقتها المدرب البرتغالي نيلو فينغادا وتعادلا في مصر بهدف لكل منهما، وأحرز للفراعنة أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا الإنجليزي حاليًا وتعادل سيكو سيسيه يوم 7 فبراير 2007، ثم خسر الفراعنة إيابًا بثلاثة أهداف مقابل هدف وأحرز سيكو سيسيه ثنائية في الإياب بجانب اللاعب تانغو وسجل لمصر عبدالله السعيد.

وتجدد الموعد في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا العام 2011 بالمغرب وفاز منتخب كوت ديفوار بهدف نظيف سجله كواماتيان كونيه.

ويبحث المنتخبان عن حصد لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخهما، كما أن منتخب مصر يتطلع لكسر عقدة العرب وأيضًا أصحاب الأرض في نهائي بطولة 23 عامًا، بعدما فشلت المغرب والجزائر في تحقيق البطولة في المباراة النهائية للنسختين السابقتين.